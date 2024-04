A politikai elit hülyesége időnként kitermel Magyar Pétereket – Schmuck Andor a Mandinernek

Horn Gyula mit szólna ön szerint az MSZP hányattatásaihoz?

Már rég kirúgott volna mindenkit a vezetésből. Még úgy is, hogy Horn Gyula másokkal szemben a hatalom szeretete helyett a szeretet hatalmát hirdette.

Ha megkeresnék az MSZP-ből, hogy ugyan már, Andor, mi lenne, ha visszajönnél, kellesz nekünk, mit válaszolna?

Nagy butaság lenne a részükről, mert ha én visszamennék, ők másnap nem lennének pozícióban…

Mit szól Magyar Péter feltűnéséhez?

A politikai elit hülyesége, oda nem figyelése időnként kitermel Magyar Pétereket.

Az ő feltűnése ugyanakkor figyelmeztetés: ha nem ügyekről szól a politika, hanem egymás nyírbálásáról, annak ez a következménye.

A Miénk a Belváros Egyesület ügyek mentén politizál, éppen ezért remélem, legalább egy tagunk bekerül az önkormányzat testületébe. Nem kell, hogy én legyek az. Nekem amúgy is itt van a Tisztelet Társasága, az idősek támogatása. Idén lesz húszéves a szervezet, remélem, ennyi idő után végre állami támogatást is kap végre, mert eddig még soha nem tudtunk felkerülni erre a listára. Talán majd most.