„Szerintem a következőt kellett volna átgondolni, Rákay Philip a film kapcsán, hogy az megfeleljen a baloldali sajtónak is: Először is napjainkban kellett volna játszódnia a filmnek, amelyben a történet szerint az alapkonfliktus az, hogy egy 17 éves éves gimnazista lány – akit Petőfy Sárának hívnak – dizájner matricákat ragasztgat különböző kormányzati épületekre, amivel a pedagógusok és az oktatás siralmas helyzetére szeretné felhívni a figyelmet.

A rendőrök elöl menekülve Sára a belvárosi Auróra nevű helyre menekül, ahol éppen a »Talpra mozgalom« workshopja zajlik, akik azonnal befogadják a feldúlt lányt, akiről egy beszélgetés során kiderül, hogy jól megérteti magát a vállaltan transznemű fiatalokkal, akikben egy a közös: szabadok akarnak lenni, le akarják tépni a hatalom láncait, mert »a hatalom rossz«. Ez egyébként a jelszavuk is, ami azonnal szimpatikus lesz az azúrkék hajú lánynak. Új barátairól kezdetben otthon hallgat, nem meri elmondani a szüleinek, akikre így is nagy teher nehezedik, hiszen a magas infláció miatt mostanság csak kedden, csütörtökön, és szombaton tudnak wellneszezni járni, ezért elég feszült az otthoni légkör. Az ez elől menekülő Sára és a »Talpra mozgalom« keménymagja, egy transznemű hip-hop zenészekből álló csapat a »March Boys« a Madách-téren nem sokkal később elreppeli az akkor rögtönzött »Takarodj magyar« című dalt, amit élőznek a TikTokon is, és nem tudja nem megdobogtatni azokat a forradalmár szíveket, akik nemrég jöttek haza »külföldről«, ahol »sokkal jobb«.

A több tíz fős tömeg ezt az üzenetet skandálva indul a Karmelita felé, ahol kezdetben békés, bár gyanakvó rohamrendőrök állják el „mindenhol sokkal jobb” szlogent skandáló fiatalok útját, akik elkezdik eltakarítani az éppen zajló útjavítás köré épített lezárást, mert szerintük a járókelőknek joguk van ahhoz, hogy lássák, mire megy el a pénzük....Szerintem innen már átvehetné a filmet készítő csapat. Ami most van azt meg töröljétek ki, mert elfogadhatatlan, hogy a márciusi ifjak között egy fekete sincs. Hatmilliárdból azért lehetett volna Petőfi egyik régi felmenője egy Csádból érkezett néger kereskedő, aki még anno a törökökkel jött, nyilván meghurcolva, elfáradva.”