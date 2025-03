„Valószínűleg komoly társadalmi egyetértés van abban, hogy a magyarországi ellenzék igazi hülyékből áll. De nem feltétlenül azért, amiért úgy általában így gondoljuk – hanem főleg azért, mert annyira ostobák, hogy azt az embert akarják leváltani, aki meghatározza az identitásukat, azt, aki a szánalmas létezésüknek időnként – akarva-akaratlanul – ad egy kis éltető levegőt, amely egyfajta egzisztenciális könyöradomány is egyben.

Orbán Viktorról van szó, ha esetleg nem lenne világos. Szóval nagy szerencséjük van, hogy még arról sincs fogalmuk, hogy minden akciójukkal a miniszterelnök malmára hajtják a vizet, ami egyébként nekik is jó, hiszen kizárólag Orbán Viktorhoz képest van véleményük a vergődőknek, így ha ő marad a miniszterelnök, akkor annál tovább tudja biztosítani számukra is a létezés illúzióját.

Erre tökéletes példa a Pride-balhé. Másnak nem igazán lehet nevezni, hiszen teljesen világos, hogy a leghangosabban hisztériázók is magasról szarnak a szivárványos közösség sorsára, de remek politikai lehetőséget látnak abban, hogy a hosszú ideje mondanivaló nélkül tengődők is végre valaminek az élére álljanak, még akkor is, ha olyan embereket kell nagyot nyelve támogatniuk, akik eddig csak olyan filmekben voltak láthatók, amiben valakit megszállt az ördög. Meg aztán tudjuk, az életben meghozott rossz döntések ma már mind egy identitásnak, vagy egy szexuális irányultságnak számítanak úgyis. Szóval kijön a matek.

Tehát eljutottunk a Momentumhoz, akiket egyszázalékos bohócpártként évek óta észre sem lehet venni. Próbálkoztak szerencsétlen kordonbontással, céltalan, semmitmondó Facebook-kampánnyal, integetve ugráltak a hátsó sorból, esténként buta arccal, értetlenül olvasgathatták Alinsky felforgatásról szóló kisokosát, de a kutya sem vette észre őket még így sem. Nekik tehát egy falat kenyér hullott az ölükbe a Pride szabályozásával, és meg is látták a történelmi pillanatot, momentumot, ha úgy tetszik.

Ebben a néhány napban egyébként egyesek még Bedő Mártont… a Tompos Pétert… szóval az egyiknek a nevét is megtanulták – bár nem azért, mert valami nagy mondásuk volt, vagy mert tökösek voltak, hanem azért, ami miatt a Mónika Show-t is néztük és idézgettük. Szóval Orbán Viktor kihozta belőlük azt, amire képesek. Egy köszönöm azért jófejség lenne.”

