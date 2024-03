Szakértő: Ha beigazolódik a kapcsolati erőszak, Magyar Péter közéleti szerepvállalásának vége

Nyitókép: Képernyőfotó/Hír tv

Érdekesnek, egyben zavarba ejtőnek tartja Magyar Péter színre lépését Perlaky-Papp József nyilvánosság-stratéga a Hír TV-n. A jelenséggel kapcsolatban arra mutatott rá, hogy a modern mai krízisek igazi szörnyszülöttjei a digitális világnak, hirtelen semmiből jönnek. Magyar Pétert nem ismertük még egy hónappal ezelőtt. Gyakorlatilag egy másik krízis a kegyelmi ügy emelte föl.

A szakértő önsorsrontónak látja, amit Magyar csinál a nyilvánosság előtt, hiszen nem arról van szó, hogy egy szálon fut ez a cselekmény. Ma már mindenki azt várja tőle a baloldalon, hogy a kormányt meg fogja buktatni, azért ez egy nagy teher, felelősség bárki számára. Emellett fut egy másik szál is, ott is ugyanolyan sejtetések vannak. Varga Judit is posztolt egy sokat sejtető kisfilmet kapcsolati erőszakról.