Spiró szerint ma mindenki fél és mindenki kussol, pont úgy, mint '56-ban

Veiszer Alinda podcastműsorának legutóbbi vendége Spiró György volt, a baloldali író többek között arról beszélt, nemigen változtak meg a dolgok bizonyos szempontból a hetven évvel ezelőtti viszonyokhoz képest.

Noha 56 el van temetve, és mindenki rég meghunyászkodott, mert mindenki tudja, miről kell kussolni”

– írta nemrég megjelent könyvében Spiró, amely miatt behívták a podcastba.

A szerző szerint az emberek ma is félnek kifejezni a véleményüket, mert félnek, hogy elvesztik az egzisztenciájukat. Szavai szerint ma mindenki kussol, mindenki fél, és ez az érzés nem múlt el, nem változott az ötvenes évek óta sem. Elmesélte, volt, hogy ő is meghunyászkodott, 1981-es, korrupcióról szóló regényéből három helyen is kihúzta felsőbb kérésre a korrupció szót.

Nyitókép: MTI Fotó: Szigetváry Zsolt