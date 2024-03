Puzsér elképesztő érveléssel állt be Magyar Péter mögé

Nyitókép: Földházi Árpád/Mandiner

Puzsér Róbert a Kötöttfogás Extrában szinte megváltóként beszélt Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter ex férjéről. Szerinte Magyar Péter a varsói gyorssal érkező Donald Tusk, a jobbközép erő, amely képes megbuktatni Orbán Viktor rendszerét. A publicista felidézte, az elmúlt években több sikertelen „castingot” is láthattunk: 2018-ban Vona Gábor, 2022-ben pedig Márki-Zay Péter érkezett a jobbközép oldalról, akik megpróbálták lebontani Orbán Viktor rendszerét.

Puzsér úgy látja, az Orbán Viktor vezette „szélsőjobboldalt” csak úgy lehet „eltakarítani”, ahogy azt Lengyelországban is láttuk Donalt Tusk megválasztásával, aki nem a baloldalról, hanem a jobbközép oldalról jött. Most Magyar Pétert tartja alkalmasnak arra, hogy végrehajtson egy kormányváltást.

Karafiáth Orsolya publicista a műsorban ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy Magyar Pétert egy hónapja ismerjük, és nem helyes, hogy

az első hülyéért mindenki elkezd rajongani”.

Puzsér azt is megjegyezte, hogy pont az szól Magyar mellett, hogy nem tudjuk róla, hogy kicsoda. Azt sem tartja problémának, hogy Magyar Péter inkább a burzsoá és nem a polgári oldalról érkezett. A műsor résztvevői nem értettek egyet Puzsérral, Csintalan Sándor pedig arra is felhívta a figyelmet, hogy Magyar a március 15-ei zászlóbontását követően a Partizán műsorában többször is agresszívan és sértődötten válaszolt Gulyás Márton műsorvezető kritikus kérdéseire.