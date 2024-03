Pedofilgyanús óvodai alkalmazottra csaptak le a rendőrök Újbudán

A rá bízott óvodásokhoz közeledett egy pedagógiai asszisztens Újbudán, az egyik önkormányzati óvodában – írta meg a Magyar Nemzet. A rendőrség már be is avatkozott. A lap úgy értesült, hogy a szülőknek jó ideje gyanús volt az egyik újbudai intézményben dolgozó óvodai alkalmazott. Ezt később beigazolta a rendőrségi nyomozás, a rendőrök ma le is csaptak a férfira.

A fiatalember az önkormányzat egyik óvodájában dolgozott, és úgy tudják, hogy a rá bízott óvodások felé közeledett.

Az eljárás szexuális kényszerítés miatt indult meg a férfit már elő is előállították.

Nyitókép: Illusztráció/Vasvári Tamás/MTI