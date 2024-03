Nekiment a 444-nek Magyar Péter

Nyitókép: Képernyőfotó

„Magyar Péter fenyegetése ellenére a HVG hétfő este megírta annak a rendőri jelentésnek néhány részletét, ami 2020 végén született a közte és akkori felesége, Varga Judit közötti veszekedés után. Magyar korábbi ezzel kapcsolatos posztjára a volt felesége egy olyan videóval reagált, ami a kapcsolati erőszakról szól. Most Magyar azzal vádolja a lapot – aminek a munkatársával előbb ő is beszélt a jelentésről, de később letiltotta a nyilatkozatát –, hogy az a rogáni propagandának asszisztál a jelentésben foglaltak megírásával. Ugyanakkor annak bizonyos részleteit most még meg is erősítette” – így kezdődik a 444 cikke, amihez hozzászólt Magyar Péter a 444.hu Facebook-oldalán.

„Milyen vicces, hogy a rogán bűncselekményével kapcsolatos posztomat elfelejtettétek szemlézni, most meg ezt a szösszenetett hoztátok össze”

– írja Magyar kommentben.

A 444 egyébként így vezeti fel a cikkét az ominózus Facebook-posztjában:

„Miután a HVG-nek adott nyilatkozatát letiltotta, a cikk megjelenése után a Facebookon írta meg, szerinte mi történt.”

Íme, a poszt: