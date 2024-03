Nyitókép: Baksa Róbert

„A legmegdöbbentőbb azonban az a szerénység és alázat, ahogy erre a messiási szerepre Magyar Péter bejelentkezett.

»Ne féljetek!« – ezzel hashtageli magát hetek óta. Csak így szerényen, azzal a szöveggel, amellyel a feltámadt Krisztus fogadta a tanítványait. Varga Judit mondta róla, hogy nárcisztikus pszichopata, amit be is bizonyít. »Lukácsikatalining at its best« amit művel: szívecskéz Puzsér Facebook-oldalán, megjelenik Hont András oldalán kötekedni a házigazda pikírt megjegyzéseivel, és azt se bírja ki, hogy ne szóljon vissza Mező Gábornak A Hálózat oldalon. Pedig Hont és pláne Mező nem kimondottan a politika élvonala, ahova most Magyar nagy lendülettel igyekszik.