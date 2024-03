Nyitókép: MTI/Veres Nándor

„Komoly pénzzel megtámogatott kommentelő had halad Magyar Péter előtt, körül és mögött, akik az internet adta minden lehetőséggel próbálják a messiásuk volt feleségét dehumanizálni, és a tragédiájából politikai tőkét kovácsolni, sőt véres utcai indulattá tenni. Nem véletlen az ellenzéki pártok némelyikének szinte teljes hallgatása, vagy az, hogy a Magyar Péter körüli zaj teljesen elnyomja a hangjukat.

Bármennyire is rosszat gondolunk róluk, sokan közülük csak most szembesülnek azzal, hogy a törzsszavazóik, akiket meg kell nyerniük egy előválasztáson, akik nélkül nincsenek is, mennyire embertelen szélsőségesek. Ez a válság is olyan, amelynek lenne normális feloldása, ellenzéki szemszögből Varga Judit expolitikus az általa elkövetett hibák miatt úgy is támadható marad a politikai térben, ha legalább semlegesen tekintene a családi tragédiájára a magyar liberális értelmiség egyébként állítólag nővédő, sőt feminista rohamcsapata.

De ezek az emberek olyan környezetben élnek, ahol nem engedhetik meg maguknak a tárgyilagosság és az objektivitás luxusát. Ha részvétet mutatnának, ha legalább felvetnék, hogy ez egy együttérzésért kiáltó emberi történet függetlenül attól, hogy mit gondolunk a politikai ellenfelünkről, akkor azonnal kitagadná az őrült gyűlölködő csőcselékként viselkedő közegük. Csak a saját áldozatuk érdekli őket, az áldozatok soha. Részvétképtelenek.

Egy közismert liberális értelmiségi mondta volt:

»Mi, liberálisok pedig képtelenek vagyunk kimondani, amit szerintem valójában érzünk, hogy ti. mi még sokkal jobban gyűlölünk titeket, mint ti minket.«

Adjunk hálát Istennek, hogy ez így igaz, mi soha nem vagyunk képesek annyira gyűlölni, mint ők, mi még a nap végén talán Magyar Péterben is meglátjuk az esendő, szenvedő, reménytelenül vergődő, menthetetlen embert. Mert bizonyosan eljön ez az este.”

***