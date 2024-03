Horváth Lajos Ottó először állt kamerák elé a Nemzeti Színházban történt balesete óta

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

***

Tavaly mi is beszámoltunk arról a szomorú esetről, amely a Nemzeti Színházban történt Szász Júliával és Horváth Lajos Ottóval: közel 3 méteres magasságból zuhantak le a díszletről a Rómeó és Júlia előadás közben. A kiérkezett mentősök a két művészt a helyszínen szakszerű ellátásban részesítették, majd kórházba szállították. A Most vagy soha! című film egyik főszereplője az RTL kamerái előtt számolt be jelenlegi állapotáról.