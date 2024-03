Ezek nélkül a hagyományos húsvéti ételek nélkül nem ünnep az ünnep

Nyitókép: MTI/Balázs Attila. Belső kép: Pixabay/pasja1000

Bár még javában benne járunk a böjtben, amikor sokan megvonják maguktól a finom falatokat, de sok előrelátó háziasszony már ilyenkor javában azon gondolkozik, hogy milyen fogások kerüljenek az ünnepi asztalra. Ami biztos, hogy a legtöbb családnál nincs húsvét sonka, fonott kalács, sárga túró, különféle pogácsák és hidegtálak nélkül. Sokaknál a járt utat a járatlanért el ne hagyj elv érvényesül: azaz

ragaszkodnak azokhoz az ízekhez, amelyeket gyerekkorukból jól ismernek.

A mindmegette.hu évről évre egy csokornyi recepttel készül erre az időszakra. Ezek között bukkanhatunk rá a sós fonott kalács receptjére, amelynek elkészítését Szabadfi Szabolcs, azaz Szabi A Pék mutatja lépésről lépésre az alábbi videóban. Ez a sós finomság természetesen leginkább a húsvéti sonkához passzol, de akár kiválthatja az ebben az időszakban felkapott zsúrkenyeret is.

Húsvétkor a sonka mellé általában tojás és torma társul. Szerencsére a tojásos ételeket lehet jócskán cifrázni. Az egyik legfelkapottabb recept a kaszinótojás, amelyet már az ókoriak is fogyasztottak. Angolul devileggnek, azaz ördögtojásnak hívják, amely talán arra utalhat, hogy „pokolian” finom tud lenne. A kaszinótojás mellé köretként jól illik a franciasaláta, melynek érdemes egy kis savanykás ízt adni almával és némi citromlével.

De az ünnepi asztal igazi kuriózuma lehet a zsidó- vagy más néven lengyeltojás, amely nem más, mint egy tojáskrém, amibe libazsír és máj is kerül a hagyma és a pirospaprika mellett. A hagyomány szerint a libát a lengyelországi zsidók ismertették meg a magyarokkal a 19. században, ennek is állít egyfajta emléket ezen étel elnevezése.

Érdekesség, hogy a húsvét hagyománya messze túl nyúlik a kereszténységen. Időszámításunk előtt a tél végét, és a tavasz érkezését, azaz a megújulást ünnepelték a napéjegyenlőség napján. A kereszténység legnagyobb ünnepének tartott húsvét, – amikor Jézus Krisztus feltámadását ünnepeljük – ehhez hasonlóan, a megújulás ünnepe. A húsvét angol elnevezése az easter a kelta kultúrkörhöz tartozó Ostara istennő nevéből származik, aki a tavasz, a zöldellő erdők és a mezők istennője volt. A kereszténység előtti idők lenyomata a tojás jelenlétében is tetten érhető. A tojás ugyanis ősi termékenységszimbólum: a születés, a teremtés, és a megújulás jelképe. A finnek Kalevalája például úgy tartja, hogy a világ egy récetojásból keletkezett.



S nem szabad megfeledkezni a sárga túróról sem, melynek elkészítése bár kicsit időigényes lehet, de az íze, és az elismerő pillantásokért megéri!

A csokinyuszi csak ráadás

A böjt végével pedig ismét „bűnözhetünk” is egy kicsit. Népszerű édesség húsvétkor többek között az omlós, lekváros linzer, a csokis kalács, más néven a babka vagy az ünnep másik szimbólumát, a nyulat megidézve, a répatorta. Ezek után az üreges vagy töltött, nyuszit vagy csibét formázó csokik csak grátiszok lehetnek!

Orbán Viktor szerint ez a jó sonka titka

Orbán Viktor miniszterelnök is újabban minden évben feltárja követőinek, hogy miként készül az ünnepre. Pár éve kiderült, hogy az Orbán-fél sonka a szabad ég alatt fő, egy már-már kőbe vésett receptúrát követve. Tavaly a munkálatokba még az unokái is beszálltak, akik elkísérték nagypapájukat kolbászt vásárolni, sőt „sonkamesterekké” is előléptek.