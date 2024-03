„Eltelt annyi idő, hogy már látszanak az úgynevezett kegyelmi ügy társadalomra gyakorolt hatásai, politikai és egyéb következményei. A Nézőpont Intézet legfrissebb kutatása szerint száz nappal az európai parlamenti választások előtt toronymagasan vezetnek a kormánypártok, nagy valószínűséggel ismét tizenhárom képviselőt tudnának Brüsszelbe küldeni, ha most vasárnap lenne a voksolás. Vagyis a kegyelmi ügy hatására sem erősödtek az elmúlt egy hónapban a baloldali pártok. A Fidesz-tábor mérsékelt fogyásából nem tudott profitálni a balliberális Orbán-fóbiások serege, inkább a bizonytalanok, a pártot választani nem tudók létszáma nőtt. Bebizonyosodott, hogy az O1G, a mocskos Fidesz és a tolvajbanda szellemi hegycsúcsait is túlszárnyaló pedofilsimogatózás ostoba lózungjai sem hoznak a konyhára, hiába állt bele a DK teljes vezérkara, élén az önmagából teljesen kifordult Gyurcsány házaspárral. Sőt, még jobboldali elfogultsággal nehezen vádolható elemzők is arra figyelmeztetnek, hogy Feriék ezt ismét túltolták. Lássuk be, Daniel Cohn-Bendit gyakorló magyargyűlölő és gyermekmolesztáló elvtársainak szájából eléggé hiteltelen, hogy a miniszterelnök lenne pedofilbarát.

Szakmai szempontból ugyanakkor nem volt haszontalan a meglepő hevességgel fellángoló társadalmi vita. Szakemberek fésülik át a teljes gyermekvédelmi rendszert, és a törvényalkotók is hitet tettek amellett, hogy szükség szerint szigorítják a vonatkozó jogszabályokat az alaptörvénytől a miniszteri rendeletekig bezárólag. A folyamat jó alkalmat teremt majd a lógó orrú ellenzéknek, hogy megmutassa a gyerekek sorsa iránti elkötelezettségének valódi arcát, amely tettekben, módosító javaslatokban és végül szavazatokban nyilvánul majd meg. Most megmutathatják, nem volt igazunk, amikor azzal vádoltuk őket, hogy magasról tesznek ők a gyermekvédelemre, csak kormánybuktató szándékaik érdekében fújták föl a kegyelmi ügyet olyan méretű botránnyá, amivel azt gondolták, magát Orbán Viktort is be lehet sározni. Igaz, ehhez fel kell majd adniuk az eddigi politikai módszereiket, szembe kell fordulniuk azzal a gyakorlattal, hogy mindig az ellenkezőjét szajkózzák annak, amit a kormány mond. Nem lesz egyszerű, de morálisan abba a helyzetbe hozták magukat, hogy nem tehetnek mást.

Apropó, morál. Most próbálják úgy beállítani a kegyelmi ügyet, mintha a teljes nemzeti konzervatív tábor elveszítette volna erkölcsi alapját arra, hogy beleszóljon a közügyek alakulásába. Jó bolsevik szokás szerint ránk akarják kenni azt a rájuk jellemző viselkedést, miszerint a gyerekek védelmét is csak politikai haszonszerzés céljából tűztük zászlónkra, igazából semmit nem teszünk e tárgyban, és semmit nem gondolunk komolyan abból, amit ezzel kapcsolatban mondunk. Állítják ezt azok, akik soha semmit nem szavaztak meg a meghozott jogszabályokból, soha semmit nem támogattak a végrehajtott intézkedésekből. Ellenben feljelentették saját hazájukat több nemzetközi fórumon is.

Ráadásul köreikben több a szörnyeteg, mint bárhol. Gyurcsány, Dobrev, Rónai, Barkóczi viselkedése velünk szemben abból a tévedésből indul ki, hogy az erkölcsét elveszített ellenféllel szemben nekik bármi megengedett, akár a súlyos erkölcstelenség is. Vegyék észre végre a kóros erkölcsi elmezavarban szenvedők, hogy aljas ténykedésüknek nincs érdemi társadalmi támogatottsága, a gyűlölettől eszét vesztett támogatóik szűk körén kívül mindenki mélyen megveti őket. A gyerekek bántalmazása súlyos bűn. De felnőttek tömeges molesztálása aljas hazugságokkal, súlyosan megbélyegző alaptalan vádaskodással szintén a megbocsáthatatlan kategóriába tartozik. Ez látszik az eredményjelzőn.”

