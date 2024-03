Elbuktak a progresszív gyermekvédők

Különös anyagból vannak gyúrva a kommunisták. Divatos szóhasználattal élve ők a progresszív baloldaliak. A választókra úgy tekintenek, mintha nem emlékeznének semmire, a politikára pedig úgy, hogy kizárólag a jelen pillanat számít. Számukra minden csak politikai termék, ezért mindenből ki kell hozni a maximumot, nem számít, hogy nemrég még épp az ellen harcoltak, amiért másnap már habzó szájjal ordibálnak.

A gyermekvédelemmel is így vannak, hiszen az utóbbi években mindent megtettek a törvények szigorításának megakadályozásáért, most meg, amikor valamilyen politikai hasznot látnak a témában – természetesen csak szavakban –, még a legkisebb részletszabályokban is tömérdek hibát vélnek felfedezni.

A Momentum ifjú „tehetségei” a tavaszi ülésszak kezdetén önmagukkal megelégedve vonultak be a parlamentbe. Úgy gondolták ugyanis, hogy a kormányoldal által gyorsan és hatékonyan kezelt, az államfő és az igazságügyi miniszter lemondásával végződő kegyelmi ügyet még hetekig dagaszthatják. Nem így lett. Bátorságuk odáig terjedt, hogy a laptopjukra „Stop Pedofidesz!” feliratú matricát ragasztottak, a pólójukra pedig rávasaltatták a „Ki a valódi felelős?” szöveget. Harcias tirádákkal támadták a kormányzatot, amikor viszont a Fidesz–KDNP politikusai azzal szembesítették őket, hogy korábban nem támogatták a gyermekvédelmi törvényt és a büntető törvénykönyv pedofil bűncselekményekre vonatkozó paragrafusainak szigorítását, csak a vállukat vonogatták, hogy ők akkor még nem is voltak parlamenti párt, rajtuk ilyet nem lehet számonkérni.

Az arcátlanságuknak nincs határa. Tény, hogy a Momentum 2022 tavaszán került be a törvényhozásba, viszont az Európai Parlamentben már 2019-től ott dolgozik két politikusa, Cseh Katalin és Donáth Anna, akik párttársuk, Hajnal Miklós legnagyobb megelégedésére hatékonyan lobbiztak azért, hogy Magyarország ne kapja meg a neki járó uniós forrásokat. Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök bevallása szerint a magyar migrációs politika és az lmbtq-jogok helyzete (tehát a gyermekvédelmi törvény) miatt tartják vissza az uniós támogatások nagyobb részét. Ebben a fénytörésben még érdekesebb a Momentum képviselőinek parlamenti vállvonogatása a gyermekvédelmi szigorítások kapcsán. Arra is emlékszünk, hogy a vállvonogatók a 2022-es gyermekvédelmi népszavazáson a referendum bojkottjára szólítottak fel, ezenkívül egy sor nyilatkozatukban is nekimentek a szigorításoknak.

Cseh Katalint nem zavarták össze a tavalyi pedofilbotrányok sem. Nyílt levelet írt brüsszeli elvtársainak, hogy minél több tagállamot mozgósítson az Európai Unió oldalán a gyermekvédelmi törvény ügyében hazánk ellen folyó perben. Kétségkívül meg kellett dolgozni a guruló dollárokért…

A képviselő azután kezdett brüsszeli akciójába, hogy kirobbant az óbudai pedagógusasszisztenssel, B. Zsolttal kapcsolatos botrány. A férfi az interneten büszkélkedett azzal, hogy egy tizenöt éves fiúval van szexuális kapcsolata. A homo­szexuális férfi a Magyar Helsinki Bizottság, a Társaság a Szabadságjogokért, illetve a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete védelmére hivatkozva vágta oda a közvéleménynek, hogy mindenkit beperel, aki pedofíliával vádolja meg. Az említett két ngo egyébként a nyílt társadalom eszméjének megfelelően a hazai érzékenyítő programokban is szerepet vállal.

A pedofilellenes tüntetést szervező influenszereknek itt lenne a lehetőség Újbudán demonstrálni”

És mennyire szánalmas az az elő­adás, amit Donáth Anna mutatott be a minap legszorosabb hazai szövetségesének, a DK-nak a plakátkampányával kapcsolatban. A pártelnököt ugyanis állítólag felháborította Gyurcsány Ferenc szervezetének akciója, pedig néhány nappal korábban épp a Momentum képviselői vonultak be az Országházba a már említett laptopmatricával és pólóban, és felszólalásaikban szinte ugyanolyan hevesen támadták Orbán Viktort, ahogy a DK „országgyűlési aktivistái”.

Ha már a DK-nál tartunk: az általa vezetett XI. kerületben a legmocskosabb pedofilbotrányra derült fény, és az előző napokban mintha halkítottak volna a Gyurcsány-osztagosok a pedofilhálózatos kommunikációjukon. Újra szembejött a valóság. Újbuda vezetése hallgat, pedig a helyi óvodásokat éveken keresztül terrorizálhatta, abuzálhatta egy pedagógusasszisztens, aki homoszexuális kapcsolatban él, és párjának állítólag fotókat is küldözgetett a gyermekekről. Az őrizetbe vett férfi nevelőanyja az önkormányzatnál főosztályvezető, meglepő módon az óvodák irányítása is az ő feladata. Tavaly László Imre polgármester ki is tüntette kiváló szakmai életútjáért. Korábban az óvodákban dolgozók és a szülők is felhívták már a figyelmet arra, hogy a 26 éves férfi körül nincs minden rendben, de csupán annyi történt, hogy az egyik intézményből a másikba küldték át dolgozni. Ezt azért nem lehet retorziónak nevezni… A kerület vezetői közül eddig senki nem mondott le, nincs hír a főosztályvezető távozásáról sem. Se a DK, sem baloldali szövetségesei nem követelték László Imre polgármester távozását, a parlamentben viszont pedofilhálózatoznak, és az országot is teleplakátolják a miniszterelnököt minden alap nélkül szapuló hirdetéseikkel. Ez milyen politikai és emberi minőségről árulkodik? Különös, hogy a nemrég még nagy vehemenciával gyermekvédelmi és pedofilellenes tüntetést szervező influenszerek is hallgatnak, pedig most itt lenne a lehetőség Újbudán demonstrálni.

A csend árulkodó, mindez azt is jelenti, hogy a teljes baloldali-progresszív közösség, influenszerek, pártkatonák hiteltelenné váltak, újra lenullázták magukat. Hiába a civil álruha, ők valójában a Soros-hálózat aktivistái. És ez a „network” nem adja fel.

Sorosék és genderlobbistáik azért állnak ki az iskolai érzékenyítés mellett, hogy a gyermekek befolyásolásával, az oktatási rendszerbe beépülve egyfajta aktivistahálózatot építsenek. A most érzékenyített gyermekek aztán az évek múlásával felnőttként folytathatják ugyanezt a munkát. Ez a nyugati féltekén lejátszódó folyamat szomorú történet, ott mára drasztikusan megnőtt a gyermekeken elvégzett nemváltó műtétek száma, illetve a magukat melegnek valló fiatalok aránya is. És ott tartunk, hogy az egykori szubkultúra képviselői a kisebbségi létet megunva arra törekednek, hogy az életformájukat minden fiatalnak követendő mintává tegyék. A következő lépés a pedofília relativizálása lesz, erre sajnos a közelmúltban már nálunk is volt példa, elég csak a Hvg.hu-n megjelent Révész Sándor-cikkekre vagy a Magyar Narancs korábbi írásaira utalnunk.

Ne legyen kétségünk, a progresszív oldal egy hatalmas gépezet, az Európai Unió vezetése, a nyugat-európai országok szinte mindegyikének és az Egyesült Államoknak a kormánya is a baloldali erők kezében van. Ha ez nem lenne elég, a progresszívok hatalmas pénzügyi erőforrásokat képesek mozgósítani, mögöttük állnak a globális cégek és a Soros-féle ngó-k is.

Mindezzel együtt Magyarországon nem képesek megszerezni a politikai hatalmat, hiszen a józan társadalmi többség a Fidesz–KDNP politikáját támogatja. A kormányoldal politikájában nincs megalkuvás, a lehető legnagyobb szigorral kell lesújtani a pedofil bűnözőkre, megengedhetetlen, hogy a homoszexualitásra érzékenyítsék a diákokat, és az is, hogy a gyermekotthonainkban, iskoláinkban, óvodáinkban aberrált emberek dolgozzanak. A gyermekeink egészséges nevelése és biztonsága a tét, ez az első, ebből egy tapodtat sem szabad engedni. Akkor is, ha a kommunisták különös anyagból vannak gyúrva. Legyenek, maradjanak továbbra is ellenzékben!

A szerző az Alapjogokért Központ vezető elemzője