„Edina, a kettős mérce nagyon nem menő, mert tudod, odakint most szörnyek járnak” – Hajdú Péter üzent Pottyondy Edinának

Hajdú Péter a Facebookon üzent Pottyondy Edinának és Havas Henriknek is odaszúrt. Ugyanis Pottyondy Edina még csütörtökön, a Facebook-oldalán kritizálta Hajdú Pétert a Varga Judittal készített interjúja miatt.

„Először is örülök, hogy megnézted a Varga Judittal készült interjúmat és az alapján mondasz véleményt. Bevallom én is követem a munkásságodat a YouTube-on és azt is elismerem, hogy kimagaslóan jó vagy a saját műfajodban” – fogalmazott közösségi oldalán. Hozzátette: „Azt viszont el tudom képzelni, hogy interjút többet készítettem már, mint Te, ezért örömmel reagálok észrevételeidre.