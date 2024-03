Dopeman: Puzsért démoni erők mozgatják

Nyitókép: Földházi Árpád/Mandiner

Egyebek mellett Puzsér Róberttel való kapcsolatáról is kérdezte Lentulai Krisztián, a Közéleti Detox című műsorában Pityinger László, „Dopemant”, aki elmondta, hogy nem érez ellenszenvet Puzsérral szemben, aki viszont egy jó ideje támadja őt. Mint mondta, „amikor az én világlátásomat elkezdték a Fideszhez söpörni, akkor még agresszívabban nekem ugrott ő is, meg a gondolati holdudvara”

Jöttek a szokásos minősítések, amelyeket ugyanakkor korábban ugyanúgy megkapott a másik oldalról is. Szerinte Puzsér démoni megszállott, a saját maga démoni energiáit folyamatosan ébreszti és ezzel fertőzi a környezetét.

De ezt csinálják a túloldalon is sokan”

– tette hozzá.

Ugyanakkor Puzsérnak is felajánlotta, hogy üljenek le, beszéljék meg a nézeteltéréseket vagy például azt, hogy ő állítólagosan mennyit kap a Fidesztől.

A teljes adást itt nézheti meg: