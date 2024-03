Azt állította ezenkívül Orbán (az M1-nek adott interjújában, Trumpnak Ukrajnával kapcsolatos álláspontjáról), hogy »ő a következőket mondja: először is az ukrán–orosz háborúba ő nem fog adni egy fillért sem. Ezért vége is lesz a háborúnak, mert nyilvánvaló, hogy Ukrajna önmagában nem áll meg a lábán«.

Ezzel szemben a tény az, hogy Trump saját bevallása szerint nem mondott ilyet Orbánnak. A Newsmax nevű amerikai szélsőjobbos tévének adott nyilatkozatában a volt elnök kijelentette: »Amit mondtam neki, az volt, hogy Európa csak egy töredékét adja Ukrajnának, mint amit az Egyesült Államok. Nekik ugyanannyit kellene adniuk, mert a gazdaságuk körülbelül akkora, mint Amerikáé, és legalább százmilliárd dollárral kevesebbet költenek erre. Ezt rendezni kell, mert ez nem fair.« Úgyhogy talán Orbánnak is rendeznie kellene Trumppal, hogy valójában mit is mondott. De közben sürgősen össze kellene szednie a Magyarországtól is elvárt milliárdokat. Hacsak meg nem vétózza Trumpot is.”