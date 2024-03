Belső vizsgálatot indított az ATV a váratlan vendég miatt

Nyitókép: ATV székház/ATV

Az ATV vezetősége nemrégiben szigorította a televízió székházába történő beléptetést, miután kiderült, hogy Szabó Bálintnak sikerült átvernie az őröket – írja a Media1.

Az eset akkor történt, amikor Szabó Bálint, a Fidesszel szembeforduló, újdonsült politikussal, Magyar Péterrel érkezett interjúra az Egyenes beszéd című műsorba.

Az ATV belső vizsgálata szerint Szabó Bálintnak semmiféle engedélye nem volt az épületbe való bejutásra. A biztonsági őrök és a műsor stábja tévesen azt gondolta, hogy Szabó Bálint Magyar Péter kísérője, így ő is könnyen bejutott az épületbe, majd a stúdióba is. Az incidens felveti annak a lehetőségét, hogy mások is bejuthatnak hasonló módszerrel a stúdióba,

veszélyeztetve az Egyenes beszéd élő adását és az ott jelen lévők biztonságát.

Németh S. Szilárd, az ATV vezérigazgatója így fogalmazott: „Szabó Bálint annyira együtt mozgott Magyar Péterrel, a meghívott vendéggel (szorosan mögötte ment), hogy senkinek sem tűnt fel, hogy valójában őt senki sem hívta, így ki tudta játszani a biztonsági őrök éberségét.”