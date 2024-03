Baloldali elemző: Magyar Péter úgy manipulál, hogy a valóságnak csak egy szeletét tárja elénk

Nagy Attila Tibor az MSZP-DK-Párbeszéd által bejelentett közös listás indulással kapcsolatban elmondta, hogy ez szerinte a gyengék összefogása, azért, mert a Párbeszéd szinte mérhetetlen, támogatottságában valahol 0 és 1 százalék között mérik. Kiemelte, hogy az MSZP is kispárttá zsugorodott, bár erősebb, mint a Párbeszéd. Ezt követően a DK-ra térve korrigálta korábbi kijelentését, ugyanis leszögezte, hogy a Gyurcsány-párt nem olyan gyenge, ezért tehát mégsem helyes a gyengék összefogása kifejezés. Úgy látja tehát, hogy

az „erősebbecske fogott össze a nagyon gyengékkel”, ami valójában egyfajta bedarálás.

Azt is hozzátette, hogy szerinte ez a megállapodás egy válasz a Magyar Péter-jelenségre, ugyanis a jelenlegi politikai légkör logikája szerint Magyar nagyon sok szavazatot vehet el az ellenzéktől a jövőben, különösen a Momentumtól és a Kutyapárttól; de úgy látja, hogy a DK-sok sem lehetnek nyugodtak. Hozzátette azt is, hogy ez a megállapodás a Demokratikus Koalíciónak azért is előnyös, mert egy esetleges választási bukás esetén könnyebben szét tudják kenni a felelősséget.