Az AP újságírója elismerte, hogy Korányiék őt is bombázták az ominózus e-mailekkel

A lobbizás meg is hozhatta a kívánt eredményeket, hiszen a 2022-es választások idején mindkét televízióban jónéhány olyan anyag jelent meg, amelyek kedvezőtlen színben mutatták be Magyarországot. Az NBC News kapcsán Koch is elégedetten megjegyezte, hogy a televízió „komolyan hozta is a témát”.

A legnagyobb érintett médiumok hallgatnak

Sokatmondó: amellett, hogy sem Chalian, sem pedig Noah Oppenheim – aki 2017 és 2023 között volt az NBC News elnöke – nem válaszolt megkeresésünkre, a televíziók más módon – például nyilvános közleményben – sem próbálták cáfolni Koch szavait és megnyugtatni a közvéleményt. Hasonló kérdésekkel kerestük Benjamin Novakot, a The New York Times újságírót is, ám onnan sem érkezett reakció.

Az említett, X-re feltöltött videóban Eric Koch számos további olyan médiumot említett, amelyet igyekeztek befolyásolni. A felsoroltakon kívül az AFP hírügynökségnél, a The Washington Postnál, valamint a Bloombergnél is azt kívánták elérni, hogy negatív tónusban tudósítsanak hazánkról. Elmondása szerint a szerkesztőségek alsóbb szintjeit is megpróbálták elérni ugyanebből a célól: összesen mintegy 1500 újságírónak küldték ki az A4D szempontjait sulykoló direktívákat.

Egy másik, korábban nyilvánosságra hozott felvételen pedig arról beszélt Koch, hogy Orbán Viktornak az USA-ban történő személyes lejáratása is kiemelt szempont volt számukra, s ezt elérendő például a Yahoo Newsra írattak cikket egy fehér házi tudósítóval.