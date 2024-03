Facebook/Herczeg Zoltán

„Hát persze, mint tudjuk, aki börtönben van, az mind-mind ártatlan ember, csupán koholt vádak alapján zárták be. Nyilván vele is ez történt. Mint ismert a rendőrök 2022 októberében egy rajtaütés során vették őrizetbe a divattervezőt és társát, akiknél kábítószergyanús anyagokat találtak. Herczeg a drogfogyasztást elismerte, ugyanakkor a kábítószer-kereskedelmet tagadta.

A divattervezőről érdemes tudni, hogy Márki-Zay Péter volt ellenzéki miniszterelnök-jelölt szövetségese, önkormányzati képviselőjelölt is volt Szerencsen. Herczeg a hódmezővásárhelyi balliberális polgármester egyik fő támogatója, a borsodi időközi választáson elszenvedett kudarc után a vidéki embereket hibáztatta egészen közönséges stílusban.

Szerinte a vidéki emberek többsége annyira tájékozatlan, igénytelen és korlátolt – ha úgy tetszik: hülye vagy funkcionális analfabéta –, hogy a balliberális manna helyett arra vágyik, Orbán Viktor »sz…rjon« a szájába, s gőzük sincs arról, hogy az »ürülék« helyett mást is fogyaszthatnának. Az O1G pólókat is áruló mocskos szájú Herczeg segédkezett a Mindenki Magyarországa Mozgalom zászlóbontó eseményén is, továbbá Hadházy Ákosnak is adott öltözködési tanácsokat.

Herczeg szerepelt a Soros György által finanszírozott Magyar Helsinki Bizottság egyik videójában is, ahol a fogva tartásának körülményeiről panaszkodott. A magát civilnek mondó szervezet képviselői az állam felelősségét hangsúlyozták, és hiányolták a rabok közti különbségtételt.

Szóval ilyen ember valójában Herczeg Zoltán, az »ártatlan« divatguru, aki, ha csak teheti, analfabétának, igénytelennek és korlátoltnak nevezi a vidéki embereket, és csupán annyira áll középen, hogy az internetes áruházában mind a mai napig lehet O1G maszkokat vásárolni, több színben.”