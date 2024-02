„Hat hónapja, a verseny zárónapján készült például ez a fotó is. Azóta még kézzel írott, személyes hangvételű köszönőlevelet is küldött Sebastian Coe, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség elnöke, és nyilvánosan is kijelentette, hogy a mi világbajnokságunk lett a valaha volt legjobb, vagyis a “best ever”.

Nagyszerű élmény volt, sok tanulsággal, lesz mit mesélni az unokáknak.

Mi a folytatás?

Immár fél éve tart a világbajnokság zárása, pénzügyi elszámolása, de hamarosan kezdődik egy új fejezet.”

***

Nyitókép: Mandiner/Mátrai Dávid