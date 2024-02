Töretlen a Balaton népszerűsége, de van, amivel nem versenyezhet

Melyek a legkedveltebb úticélok Magyarországon?

Érdemes egy pillantást vetni a belföldi úticélok városokra lebontott toplistájára is, amelyen az elmúlt esztendő adatai alapján Budapest zárt az első helyen. A Balaton azonban szorosan „követi” a dobogón, hiszen a második, illetve a harmadik helyet Siófok és Eger foglalta el. Az aktív pihenés mellett a kulturális értékekre való igény is megjelenik a kikapcsolódásra vágyók körében: a dobogósokat Pécs, Szeged, Gyula és Hajdúszoboszló követi, a legjobb tíz között pedig még Hévíz, Debrecen és Balatonfüred is helyet kapott.

A Békés vármegyei Gyula évszaktól függetlenül várja a turistákat, illetve a kikapcsolódásra, pihenésre vágyókat

Fotó: MTI/Lehoczky Péter

Ha a szakterületen sokat jelentő statisztikát górcső alá vesszük és kiegészítjük a megfigyelést a határokon túlról érkező vendégekkel, akkor egyértelmű a kép: a világjárvány csendesedésével 2023-ban a szomszédos országokból ismét jellemzővé vált a hétvégi szállásfoglalás az ünnepi időszakokban, Gyulára sokan érkeznek Romániából, a Dunántúlon pedig főleg az osztrákok, csehek, szlovákok és németek pihennek. Budapest ebből a szempontból is különleges, hiszen a fővárosban a jellemzően európai vendégkör az egész év során magas foglaltságot biztosít.