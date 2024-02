Soros és az Action for Democracy-s Wesley Clark együtt forgatta fel Ukrajnát

Munkatársunktól

Soros György és a többi között a 2022-es magyarországi választásokba is beavatkozó Action for Democracy (A4D) egyik prominense már egy évtizede együtt dolgoztak, mégpedig Ukrajnának a globális liberális érdekek szolgálatába állításán. Ezt erősíti meg az X mikroblogplatformon (a volt Twitteren) kiszivárgott videófelvétel, amelyen Wesley Clark volt amerikai tábornok és NATO-főparancsnok azt mondja (ez az alábbi videón 0.55 és 1:15 között hallható) a magyar származású amerikai spekulánssal való együttműködéséről:

Amikor 2014-ben Ukrajnában dolgoztam, George-dzsal csináltam. A Nemzetközi Válságcsoport kuratóriumában voltam akkor. Ezért is ismerek sok európait. És George finanszírozta a Nyílt Társadalom Intézetet Ukrajnában.”

A Magyar Nemzet korábbi cikksorozata Clarkot Soros legfontosabb emberei közé sorolta.

Háborúpárti álláspont

Azukrajnai háború kirobbanása után, 2022-ben Soros arról beszélt, hogy az orosz invázió – amelyben pedig minden bizonnyal szerepet játszott Kijev nyugati felfegyverzése az úgynevezett minszki egyezmény megkerülésével – a harmadik világháború kezdete lehet. A legjobb és talán egyedüli módja civilizációnk megőrzésének, ha minél előbb legyőzzük Putyint. Ez a lényeg.

Ez a háborúpárti álláspont köszön vissza Clark szavaiban is, akit pedig Márki-Zay Péter maga említett egyik fő konzulenseként.

„Én abszolút nem vagyok szakértője a kérdésnek, éppen ezért más, olyan szakértőkkel konzultálok erről, mint például Wesley Clark volt amerikai négycsillagos tábornokkal” – mondta az ellenzék 2022-es miniszterelnök-jelöltje az InfoRádióban.

Clark az alábbi videóban odáig elmegy, hogy azt állítja, Ukrajna nyugati felfegyverzése nyomán Kijev még a 2014-ben elcsatolt Krím félszigetet is „feltétlenül visszaszerezheti” az oroszoktól. Ezt márpedig

számos elemző elképzelhetetlennek tartja a Nyugat aktív fegyveres beavatkozását, éppen annak a harmadik világháborúnak a kitörése nélkül, amellyel Soros riogatott.

De Ukrajnának ehhez (vagyis a Krím visszafoglalásához) támadóképességekre van szüksége – szögezi le a 79 éves volt tábornok (a videón 0:40 és 0:43 között hallható).

Hatalmi recept civilnek álcázva

Sajtóbeszámolók szerint Soros már 1989-ben, vagyis még a Szovjetunió összeomlása előtt megvetette lábát () Ukrajnában. Módszerei ugyanazok, mint hazánkban vagy Lengyelországban is: a politikai befolyásolás a globális érdekcsoportoknak megfelelő, a liberális elveket követő irányban. A hívószavak is ugyanazok, mint ma – ahogy kiderült – az általa támogatott Action for Democracy esetében is: civil társadalom, jogállamiság, független média. Ezért