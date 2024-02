Orbán: A jegybank segítségére sietve sikerült lenyomnunk az inflációt

„Ha azt vesszük, hogy az inflációt – a jegybank segítségére sietve – sikerült a rekordmagas 25 százalékról négy százalékra szorítani, a költségvetési hiányt csökkenő pályán tartani, a minimálbért 15 százalékkal, a szakmunkás-minimálbért tíz százalékkal emelni,

akkor igazán nem lehetünk elégedetlenek: a 2023-as extra nehéz évből ép bőrrel tudtunk kikecmeregni”

– szúrt oda Orbán Viktor évértékelő beszédében a jegybanknak, nem kis derültséget okozva ezzel a közönség körében.

Mindezt az után mondta el, hogy konstatálta, az idei esztendő feladatai sem lesznek az előző évieknél sokkal könnyebbek. A Covid-járvány, majd az orosz–ukrán háború kitörése után „ötödik éve kell rendkívüli körülmények között és emberpróbáló nyomás alatt dolgoznunk. Ez mindenkit megvisel, egyenként is, családjainkat is és a nagy közös családunkat, a magyar nemzetet is. Ötödik éve mindenki keményen dolgozik, hogy megvédhessük azt, amit már korábban elértünk” – fogalmazott a miniszterelnök.

A legfontosabbak eredmények közé a munkahelyek megvédését sorolta; az adatok szerint

soha nem dolgoztak annyian Magyarországon, mint éppen most,

a foglalkoztatási ráta 75 százalékos, de a 85 a cél. A nyugdíjakról pedig így szólt:

„Sikerült megvédeni a nyugdíjakat is, ez el is várható. Az viszont bravúr, hogy sikerült visszaadni a 13. havi nyugdíjat, amit még a baloldal vett el. Ennek előteremtése minden évben erőfeszítést és költségvetési kötéltáncot követel Varga Mihály pénzügyminiszter úrtól. Nagy nyomás alatt áll, mert a 13. havi nyugdíj a liberális közgazdászok szerint ebben a világgazdasági helyzetben olyan költségvetési luxus, amit Magyarország nem engedhet meg magának.”

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd