Meglátogatta Schwarzeneggert egy oroszlányi nő

Kocsis Alexandra oroszlányi testépítő bajnok bebocsátást nyert Arnold Schwarzenegger irodájába, ahol egy serlegekkel és kupákkal zsúfolásig teli vitrin előtt fotózkodott – írta meg a Kemma.hu. Kocsis nem először érezhette magát közel a testépítő legendához, hiszen a tavalyi Oktoberfesten együtt sörözött Arnold Schwarzeneggerrel.

Schwarzenegger júliusi szülinapjáról is megemlékezett egy hosszú posztban a saját Instagram-oldalán. A fitneszmodell részletesen le is írta akkor, mennyi motivációt jelentett számára az „osztrák tölgyként” is emlegetett Schwarzi.

Mostani posztjához egy Schwarzenegger-idézetet választott:

“Az emberek nevetni fognak az álmaidon, aztán meg utálni fognak, amikor megvalósítod őket!”

Nyitókép: MTI/EPA/Christian Bruna