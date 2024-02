Magyar Nemzet: Bite Zsolt ügyében hallgattak az influenszerek

Ismert a Krúdy Gyula Angol–Magyar Két Tanítási nyelvű Általános Iskolában dolgozó férfi a viszonyról és több botrányos dologról a közösségi médiába feltöltött videóin számolt be. A férfi azt állította, hogy ő nem pedofil – amely mentális betegség –, hanem efebofil. Bite a videóiban azt is állította, hogy aki megpróbálja bármelyik hatóságnál feljelenteni, nem fog sikerülni, ugyanis őt olyan neves szervezetek védik, mint a Társaság a Szabadságjogokért, a Helsinki Bizottság. „Ezek a szervezet képesek akár az Európai Parlamentig is elmenni” – mondta akkor.