Kövér Lászlóhoz fordult Varju László ügyében Tényi István

Ahogy a Mandiner is beszámolt róla, február 22-én a Fővárosi Ítélőtábla másodfokon is bűnösnek mondta ki a DK-s Varju Lászlót az ellene felhozott vádakban. A táblabíróság a garázdaság és választás rendje elleni bűntett mellett az országgyűlési képviselőt testi sértés miatt is elítélte.

Ezzel az üggyel kapcsolatban fordult Kövér Lászlóhoz a közérdekű bejelentéseiről ismert Tényi István.

Tényi azt kérte a házelnöktől, hogy az Országgyűlési törvény 91. szakaszának (2) bekezdése, továbbá a Házszabályi Rendelkezések (HHSZ) 149. § (5) és (7) bekezdése alapján

az összeférhetetlenség vizsgálata érdekében terjesszen elő képviselői indítványt a Mentelmi, Összeférhetetlenségi, Fegyelmi és Mandátumvizsgáló Bizottságnak.

Tényi a bejelentésében az Országgyűlési törvény 88. szakaszára hivatkozott, amely kimondja: „Ki kell mondani az összeférhetetlenségét annak a képviselőnek, akit – képviselői megbízatásának ideje alatt – bűntett miatt jogerősen elítéltek, kivéve ha a közügyek gyakorlásától eltiltották.”

Korábban portálunknak Varju László ügyével kapcsolatban Szikra Levente, az Alapjogokért Központ vezető elemzője úgy összegezte a helyzetet, hogy habár a törvény alapján nem kell lemondania Varjunak, ez erkölcsi okokból indokolt lenne. A törvény azt írja elő, hogy maga az Országgyűlés mondja ki a bűntett miatt jogerősen elítélt képviselő összeférhetetlenségét. Tehát, ha Varju László saját magától nem érzi át, hogy méltatlanná vált mandátumára, akkor majd a parlament megvonja tőle a mandátumot.

Szikra Levente megerősítette: három vádpontban találta bűnösnek a másodfokú bíróság a képviselőt, ebből kettő pontban jogerős az ítélet. A két jogerős pontból az egyik, a választás rendje elleni bűncselekmény minősül bűntettnek (a garázdaság csak vétség).

Mindezt persze a DK-s politikus megelőzheti azzal, ha vállalja a felelősséget, és lemond. Ha ezt nem teszi meg, az is mandátuma elvesztésével jár, de akkor Szikra Levente szerint újabb bizonyítékot nyer az az állítás, hogy a baloldalon a bűnöknek sincs következménye, míg a jobboldalon a hibáknak is van.