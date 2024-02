Le kell-e mondania a mandátumáról a törvény szerint a DK-s Varju Lászlónak? Szakértőt kérdeztünk

Ahogy a Mandiner is beszámolt róla, csütörtökön a Fővárosi Ítélőtábla másodfokon is bűnösnek mondta ki a DK-s Varju Lászlót az ellene felhozott vádakban. A különbség annyi volt, hogy a táblabíróság a garázdaság és választás rendje elleni bűntett mellett, az országgyűlési képviselőt testi sértés miatt is elítélték.