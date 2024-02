„Ahogy elnéztem a volt miniszterelnököt sötét öltönyben, tornacipőben, amint évértékelőjét tartja – a know-how persze Orbáné! –, és úgy gondolja, hogy súlyos, magvas gondolatokat mond, eszembe jutott Carlo Collodi Pinokkió kalandjai című szórakoztató meséje, aki úgy lopja be magát mások szívébe, hogy nagyokat mond. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy füllent. Ilyenkor persze nagyra nő az orra Pinokkiónak és ez visszarepíti a kegyetlen valóságba, elkezd igazat mondani, az orra is visszanő.Ez persze Gyurcsány Ferencet és társait nem fenyegeti, mert a 2010-es súlyos választási vereség, mondhatni sorozatos zakó óta ez a balliberális oldal – nevezzük a vezető erejét a Demokratikus Koalíciónak – képtelen talpra állni. A hazugságspirál álomvilágukat csak erősíti és egyre jobban távolodnak a magyar valóságtól.

Persze álmomban sem szeretném ennek a gyönyörű, ártatlan fabulának a kedves főszereplőjét az egykori pártállami figurához hasonlítani, hiszen ő rosszat soha sem tett másokkal, ellentétben a szemfényvesztő, búgó hangú hipnotizőrrel, a mindenkit becsapó erőszakos varázslóval, akit nevezhetnénk Cipollának is. Immár két neve van.

Van, akinek ez bejön. Például az ötvenezer forintot érő legdivatosabb tornacipő. Talán a fiataloknak tetszik? Nem tudom. Elképzelem, hogy politikai hívei, közönsége előtt megjelent volna-e Bethlen István egykori miniszterelnök csizmában, vadászruhában, puskával? Vagy Antall József rövidnadrágban, netán Orbán Viktor pólóban?

Erre ne várjanak választ, mert egyértelmű, hogy nem. De bocsánat, mindenkori magyar miniszterelnöknek lenni a mártírhalált halt gróf Batthyany Lajos óta az egy rang, egy felelősség, egy hivatás, egy küldetés. Már akinek. De hagyjuk a külcsínt. Nézzük, belül mi van, mit találunk. Gyurcsány Ferenc évértékelése mindent elmondott gondolkodásmódjáról, jelleméről, kvalitásáról. A Demokratikus Koalíció elnöke becsípődése változatlanul megmaradt, szinte végig Orbán Viktor miniszterelnökről beszélt – Orbán, Orbán… –, akit leárulózott, lepedofilozott.”

