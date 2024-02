Győri ámokfutó – nekiment egy autónak, miközben el akart hajtani a rendőrök elől (VIDEÓ)

„Ha a rendőr felszólít a megállásra, nem az a jó döntés, hogy a gázra taposol” – írta közösségi oldalán a Magyar Ügyészség. Bejegyzésükben megjegyezték, hogy nem kevés videót osztottak már meg eddig is, abban bízva, „példával szolgálnak arra, hogy

az ilyen jellegű menekülések amellett, hogy veszélyesek, nem szoktak eredményre vezetni.”

Azzal folytatták, hogy a Győri Járási Ügyészség vádat emelt egy huszonéves sofőrrel szemben, aki a rendőri felszólításra nem állt meg, hanem ámokfutásba kezdett Győrben. A vád szerint a férfi amikor meghallotta, hogy hangosbeszélőn a rendőr megállásra szólítja fel, menekülni kezdett.

Piros lámpákon hajtott át, rossz irányba ment be a körforgalomba, nem adta meg az elsőbbséget.

Egy szabályosan közlekedő autónak nekiment. Végül a lakóhelye előtt sikerült a férfit elfogni – ismertette az Ügyészség a részleteket.

A férfit korábban eltiltották a vezetéstől

Kiderült, hogy kábítószert fogyasztott, korábban eltiltották a vezetéstől és az autót is engedély nélkül használta. Ezek mellett most közúti veszélyeztetés miatt is felelnie kell – derült ki a posztból.

Nyitókép: Képernyőfotó