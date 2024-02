Csúnyán csőbe húzták az ismert színész-énekest

Bereczki Zoltán hosszú évek óta játssza óriási sikerrel a Dolgok, amikért érdemes élni című egyszemélyes darabot, amelyben egy kisfiú felnőtté válási folyamatába pillanthatunk bele, és tudhatjuk meg, miért is kezd el listát írni az élet apró örömeiről – írja a Bors. A darab különlegessége, hogy a közönség is bekapcsolódhat interaktív módon az előadásba. Az előadás nagyon népszerű, nem csoda, hogy Kaposváron is rendkívül sokan lettek volna rá kíváncsiak január 31-én, szerdán. A színész-énekes azonban nem jelent meg a tervezett időpontban, a nézők hiába várták tanácstalanul és némileg csalódottan.

Bereczkitől semmilyen hivatalos magyarázat nem érkezett, pedig a művész nem tartozik azok közé, akik cserben hagyják a nézőket. A lap megkereste a művész menedzserét, a darab egyik producerét, Ferenczi Orsolyát, aki elmondta,

Bereczki is csak aznap éjszaka egy rajongói levélből értesült arról, hogy neki előadása lett volna Kaposváron.

A produkció tájelőadásait a Játékszín szervezi, velük állt kapcsolatban a szervező, de nekik azt jelezte, egy későbbi időpontban szeretné megrendezi az előadást.

Arról Ferencziék nem tudtak, hogy korábban jegyeket értékesített és nem tájékoztatta a jegyvásárlókat arról, hogy nem rendezi meg az előadást. A netes jegyvásárlókat értesítette, de a helyszínen már nem adtak erről információt. A producer kijelentette, kivizsgálják az ügyet, és a szükség esetén jogi lépéseket is tesznek. Ferenczi Orsolya fontosnak tartja hangsúlyozni, Bereczki Zoli soha nem hagyná cserben a közönségét.

Nyitóképünk archív: Bereczki Zoltán a Csináljuk a fesztivált! című műsor második elődöntőjének felvételén a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) óbudai stúdiójában 2022. szeptember 23-én. A Duna csatornán tíz héten át látható műsorban az évszázad magyar slágerét keresik. MTI/Balogh Zoltán