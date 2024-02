Orbán: A nyugatiak szerint az idő az ukránok oldalán van, szerintem az idő az oroszoknak dolgozik

Orbán Viktor tegnap reggel Magyarország álláspontjáról az olasz, a francia és a német kormányfőkkel, valamint az Európai Bizottság és az Európai Tanács elnökeivel egyeztetett.

Magyarország először is elérte, hogy az Ukrajnának nyújtandó támogatást szigorú felülvizsgálati rendszer mellett folyósítsák, s Ukrajnának el kelljen számolnia a támogatással: az Európai Bizottságnak évente részletes jelentést kell majd adnia az Ukrajnának folyósított segély felhasználásáról, s ezt a jelentést az Európai Tanács elé kell vinnie.

Másrészt pedig az Európai Tanács állam- és kormányfői világos üzenetet küldtek az Európai Bizottságnak és az Európai Parlamentnek is arról, hogy a brüsszeli intézmények a Magyarország uniós forrásaival kapcsolatos eljárásokban nem terjeszkedhetnek túl a jogi kereteiken.

Ezzel kapcsolatban Orbán Viktor a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában elmondta: továbbra is kulcskérdés a béke, de ebben nem állunk jól, mert Brüsszel továbbra is a háború lázában ég.

„Lassan eltelt két év, továbbra is öldöklés folyik a fronton, és nem váltak valóra sem az ukrán, sem a nyugati remények, de továbbra is fegyvert szállítanak az ukránoknak” – mondta a miniszterelnök, aki aláhúzta:

a csütörtöki megállapodás alapján folyósítandó 50 milliárd euró NEM fegyverekre, hanem a csődben lévő ukrán állam fenntartására megy.

A műsor egy későbbi pontján Orbán elmondta, hogy ha vétózik, akkor a többi 26 tagország megállapodik, elküldi a támogatást Ukrajnába, és „még a magyarok pénzét sem adják majd oda”. Ez nem jó megoldás, ő elment a falig, így sikerült kompromisszumot kiharcolni.

„A nyugatiak azt gondolják, hogy az idő a mi oldalunkon van, minél tovább tart a háború, annál jobb helyzetbe kerülnek az ukránok. Én az ellenkezőjét gondolom, szerintem az idő az oroszok oldalán van” – mondta a kormányfő.

Orbán felidézte: Brüsszelben emellett gazdatüntetés is volt, ráadásul épp az ablaka alatt tülköltek és játszottak be marhahangokat a belga gazdák.

Meg is jegyezte a német kancellárnak, hogy ez olyan volt, mint 1954-ben, amikor az Aranycsapatot nem hagyták aludni a berni döntő előtt.

Visszatérve az ukrán kérdésre, Orbán emlékeztetett: Magyarországon – bár kisebbségben vannak – de szintén vannak háborúpártiak: a magyar baloldali vezeők már két éve is megmondták, hogy fegyvert kell küldeni, szerinte talán még a magyarok pénzét is odaadták volna Ukrajnának. Orbán többször is beszélt arról, hogy megakadályozták, hogy a magyarok pénze Ukrajnába kerüljön. Ilyen terv egyébként nem volt, így könnyű volt megakadályozni.

„Az oroszok Ukrajnát sem tudják egyelőre legyőzni, hogyan tudnának nekimenni a NATO-nak?” – kérdezi Orbán. „Ki az a marha, aki miután a legkisebb embert se tudja megverni az utcában, beleköt a legnagyobb fiúba, a NATO-ba” – tette fel a költői kérdést Orbán. Szerinte azért adnak egyre több támogatást, mert azonosulnak Ukrajnával, és azt gondolják, Ukrajna értük harcol, ami szerinte teljes félreértés.

Orbán azt mondja, sokszor érzi azt, hogy az amerikabarát kormányok az amerikai érdeket követik Brüsszelben.