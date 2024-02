Amikor egy DK-s nem hallgat a Gyurcsány-házaspárra: Dávid Ferenc egyre több pénzt tart állampapírban

A 2022-es évhez képest nem, hogy nem csökkentette, de még növelte is az állampapírban tartott pénzállományát a Demokratikus Koalíció gazdasági árnyékminisztere, Dávid Ferenc. Mindez már csak azért is meglepő, mert korábban Gyurcsány Ferenc és Dobrev Klára is államcsődöt, illetve összeomlást vizionált.

A jelek szerint tehát Dávid Ferenc nem hallgat a főnökeinek számító Gyurcsány házaspárra.

A legfrissebb vagyonnyilatkozata szerint Dávid Ferenc 2023-ban 20,1 millióról 34,84 millió forintra növelte az állampapírban elhelyezett pénzállományát. Mindez 73 százalékos növekedésnek felel meg az előző évhez képest. Sőt, a DK politikusa a 2022-es évtől elérően már nemcsak bónusz magyar állampapírba, hanem prémium magyar állampapírba is fektet (bónusz MÁP: 18,35 millió forint, prémium MÁP: 16,49 millió forint). Vagyis a jelek szerint a politikus nem hallgatott a 2022-ben még államcsődöt, illetve összeomlást vizionáló Gyurcsány házaspárra, növelte az állampapírban tartott pénzállományát, mintsem, hogy másba fektessen.

Pedig a DK árnyék-miniszterelnöke, Dobrev Klára még 2022. szeptember 18-án jelentette ki, hogy, „a megélhetési válság legfőbb okozója maga Orbán Viktor, és amíg Orbán Viktor marad, addig a válság is maradni fog. (…) A helyzet minden egyes nappal súlyosabb lesz, amit most látunk, az az összeomlás kezdete.” Bő egy héttel később férje, a DK-elnök Gyurcsány Ferenc még ennél is tovább ment, amikor államcsőddel riogatott az egyik parlamenti felszólalásában: „a magyar valutatartalékok lassan nem elegendőek háromhavi import fedezetére. Ugye, tudják, hogy ez mit jelent? Azt jelenti, hogy amikor elérjük ezt a szintet, akkor Magyarország technikai értelemben államcsődben van. Ehhez közelítünk. Elvettek önök egy évtizedet tőlünk a semmiért. Rongy emberek és rongy kormány” – fejtegette.

Dávid Ferenc friss vagyonnyilatkozata szerint továbbra is 50 százalékos tulajdonosa egy 72 és egy 73 négyzetméteres zuglói társasházi ingatlannak. A DK-s politikus ugyanilyen arányban tulajdonol egy Leányfalun található üdülőt és még mindig a 2020-ban vásárolt Volkswagen Passat típusú gépjárművével közlekedik. A politikus mindemellett 2,8 millió forint készpénzzel is rendelkezik – egy éve még semmit sem tüntetett fel ennél a résznél – és a HERMES COOP Zrt-s részvényei is megvannak. Ugyanez igaz az OTP Prime befektetési jegyére is, melynek értéke ugyanakkor 12,94 millióról 9,22 millió forintra csökkent.

Nyitóképen: Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke. Fotó: Mátrai Dávid/Mandiner