Örökbeadó anyák, szétszakított kárpátaljai családok: itt van, kik nyerték a Média a Családért-díjat

Süveges Gergő, a Kossuth Rádió Vendég a háznál című műsorának szerkesztő-riportere örökbeadó anyákról készült riportja kapta az idei Média a Családért-díjat. A Külhoni Média a Családért-díjat Szabó Sándor a kárpátaljai családok sorsát bemutató írásáért nyerte el, amely a Kárpáti Igaz Szó című lapban jelent meg. A Média a Családért Alapítvány idén tizenhetedik alkalommal díjazta a legjobb, családdal kapcsolatos cikkeket, rádió- és televízióműsorokat – az elismeréseket csütörtökön az Eiffel Műhelyházban adták át.

Mint a díj sajtóközleménye írja: a korábbi évekhez hasonlóan a zsűri 2023-ben is havonta egy-egy pályaművet jelölt a Média a Családért-, valamint a külhoni Média a Családért-díjra. Az online vagy nyomtatott cikkek, illetve rádiós és televíziós megjelenések közül tizenhetedik alkalommal választották ki a díj győzteseit. Az elismerés ünnepélyes átadására 2024. január 25-én az Eiffel Műhelyházban került sor.

A magyarországi Média a Családért-díjat ez alkalommal

Süveges Gergő, a Kossuth Rádió Vendég a háznál című műsorának szerkesztő-riportere kapta,

míg a közönség Balogh Fruzsina Utak egymáshoz – Megtanulhatatlan házasság című, a jezsuita Szív magazinban megjelent írását díjazta.

A Média a Családért Alapítvány 2016 óta a határon túli magyar nyelvű sajtó legjobb, családdal kapcsolatos tartalmait is jutalmazza. Idén a szakmai zsűri és a közönség értékelése egybeesett, ugyanis mindkét elismerést Szabó Sándor, a Kárpáti Igaz Szó munkatársa nyerte el a szétszakított kárpátaljai magyar családok sorsát bemutató, Apa, nagyon hiányzol! Mikor jössz végre haza? című riportjával.

„A Képmás magazin alkotói és szakértői – köztük a feledhetetlen Kopp Mária – 17 évvel ezelőtt megállapítottak és hangosan ki is mondtak két nagyon fontos dolgot. Először is azt, hogy ha nem beszélünk sokat és jól érthetően a családról mint értékről, valamint ha hagyjuk, hogy hangosabban szóljon azoknak az éneke, akik a család kockázatairól beszélnek, akkor könnyen lehet, hogy elveszítjük azt, ami a miénk. Így született meg 2007-ben a Média a Családért-díj, amely azokat az újságírókat és szerkesztőket ismeri el, akik a családot a maga valójában és értékében mutatják be különféle sajtóorgánumokban” – idézte fel a Média a Családért-díj alapításának körülményeit Lévai Anikó.

„Amikor nagy traumákat megélt emberek ellenállóképességének titkát kutatták, kiderült, hogy van bennünk néhány közös vonás – ilyen a humorérzék, a spiritualitás, és ilyen az, hogy kötődésre képesek. Ma, a háborúk és járványok hírei közepette megint csak keressük a bajok ellenanyagát. Mi úgy hisszük, hogy

jövőbeli létünk immunerősítő vakcinája a család.

Az tehát, aki a családról ír hiteles, fontos és példaadó történeteket, nem csupán tartalmat szolgáltat. Többet tesz, jóval többet: jövőt épít” – mondta a díjátadó gálán Aczél Petra, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem tanára, a Média a Családért Alapítvány kuratóriumának elnöke és a magyarországi díjat odaítélő zsűri egyik tagja.

„A Média a Családért Alapítvány évek óta ösztönzi az olyan családi történetek megjelenését a médiában, amelyek bemutatásra érdemesek. Az értékes, jó példák megosztása közös ügyünk, így örömmel állunk évek óta partnerként az Alapítvány mellett. Vállalatunk számára kiemelten fontos cél, hogy a családi együttműködéseket hatékonyabbá tegyük, legyen szó akár a kapcsolattartásról, akár a közös programokról – miközben nagyon fontosnak tartjuk a valós jelenlét erejének, értékének megőrzését is” – mondta a Média a Családért szakmai díjat átadó Pereszlényi Zoltán, a Magyar Telekom kereskedelmi vezérigazgató-helyettese.

„Az MBH Bank számára a család és a közösség alapvető fontosságú értékek, és ezeket kívánjuk a díjazott újságírókkal együtt ünnepelni. Sokat jelent számunkra, hogy újra támogatóként vehetünk részt ebben a kezdeményezésben, hiszen ez a díj azt az elkötelezettséget és elismerést fejezi ki, amit azok a kiemelkedő újságírók érdemelnek, akik munkájukkal, írásaikkal közvetett módon információt, erőt, segítséget adnak a párválasztáshoz, az elköteleződéshez, családtervezéshez, a problémák megoldásához, a családban való boldog élethez” – mondta a közönségdíjakat átadó Kutas István, az MBH Bank kommunikációs ügyvezető igazgatója.

A Média a Családért-díj, valamint a Külhoni Média a Családért-díj győztesei 1-1 millió forintos pénzjutalommal gazdagodnak, míg az olvasók által legjobbnak tartott jelöltek 400-400 ezer forint jutalmat kaptak. A magyarországi Média a Családért-díj főtámogatója a Magyar Telekom, a Külhoni Média a Családért-díj a Nemzetpolitikai Államtitkárság támogatásával valósult meg. A közönségdíjakat az MBH Bank támogatja, a jelölteket a Libri egy-egy könyvcsomaggal ajándékozta meg, a rendezvény létrejöttét az FGSZ Földgázszállító Zrt. támogatta.