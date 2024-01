„Miután a Krúbi koncerten lelkesen kiO1G-zte magát 10 000 erős-középosztálybeli 30 év alatti, szépen hazamentek mind, és megnézték az almás laptopon, meg az almás tableten, hogy hol foglaljanak idén szállást Barcelonában, Berlinben és Splitben majd augusztusra. Meg, hogy elég jó idő lesz-e már a jövő héten, elővenni a 300 000 forintos bicókat. És hogy van-e már/még early bird jegy a Szigetre, mert Krúbi ott is nagyot megy majd, tuti.

És persze azt is csekkolták, hogy mennyi kredit kell még a félévhez, lassan azt is be kellene fejezni.

(Érthető gondolat, ha már a többségüknek ingyen van, vagy apu fizeti az alig látható SZJA-nak és az alacsony társasági adónak köszönhetően.)

Boldogok voltak, hogy 2 órára megfeledkezhettek erről a szörnyű diktatúráról, amiben élnek (miközben az egész koncert arról szólt, izé...).

A metróban kicsit azért szánakoztak a vidéki gyökereken, akiknek csak Kisgrófó jut, meg Curtis vagy Fanka.

Krúbi úgy kell nekik, mint a levegő. Nélküle biztosan megfulladnának ebben a Kelet-Európai totál posványban.

Krúbi egy két lábon járó safe space.

Bújjon el benne mindenki gyorsan.

Verd ki.

Verdad.

Tényleg.”

