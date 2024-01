Megvan, idén hol lesznek a legnagyobb útfelújítások

Tavaly tavasszal döntött arról a magyar állam, hogy két évvel eltolja az M1-es autópálya bővítését, az utóbbi idők egyik legnagyobb és legjobban várt projektjét. A fővárost a nyugati országrésszel összekötő autópálya egyfelől finoman sincs a legjobb állapotban, másfelől pedig évről évre egyre nagyobb rajta a forgalom, lévén ezen keresztül halad a kamionok többsége, valamint ezt használják a Nyugat-Európába vagy az onnan hazafelé tartó vendégmunkások.

Bár a tavalyi esztendőben is több szakaszon is végeztek karbantartási és felújítási munkálatokat, a legtöbb helyen a pálya minősége már igényelné az alapos felújítást, a három sávossá való kiszélesítésről nem is beszélve.

Egy éve a Kormányzati Tájékoztatási Központ azt a tájékoztatást adta, hogy a kormány a pénzügyi stabilizáció erősítése érdekében felülvizsgálta a 2022-ben kötött koncessziós szerződést és az állami kiadások csökkentése érdekében módosította azt, ezzel magyarázható, hogy az M1-es bővítése megcsúszott.