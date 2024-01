Megcsillant a baloldali humor: „Te akarsz miniszterelnök lenni? Előbb nőjél meg, aztán se te leszel!" – idézte fel Koltai Róbert, hogyan „viccelődött” egyik korábbi műsorában Orbán Viktor magasságán (videó)

„Ki kell mondani a dógokat” – jelentette ki a HírKlikk Puccs című műsorának vendégeként Koltai Róbert, akivel a műsor vezetője, Lampé Ágnes többek között a Jászai Mari-díjas magyar színművész korábbi produkciójáról, az „Illetékes elvtárs”-ról is beszélgetett.

Mint a színművész fogalmazott: „nekem is régebben, amikor az Illetékes elvtárs figurája voltam, egyetlen egy ember sértődött meg, de az örökre. Aki bejött velem színpadra és vállalta, hogy az Illetékessel ő beszélget. És még most is elég magas pozícióban van” – fogalmazott a stúdió plafonjára nézve Koltai Róbert (lenti képernyőkép).

„És még most is elég magas pozícióban van” – mondta Koltai a plafonra nézve. Fotó: Képkocka, KlikkTV-videó

„Még annál is magasabb” – fogalmazott Lampé, majd megkérdezte:

Ő az, aki egy kicsit alacsonyabb, mint a többiek?”

Ez a tulajdonképpeni „body shamingelés” (testszégyenítés) nem előzmény nélküli a baloldalon: emlékezetes, hogy korábban Karácsony Gergely főpolgármester az Economistnak nyilatkozva ugyancsak azt találta mondani, hogy „Orbán alacsony és kövér, én magas és vékony vagyok”. Erről itt olvashat részletesebben.

„Itt a közelben van börtön? Oda szépen kettesbe bevonulhatunk” – humorizált Koltai, a vélhetően már szerinte is kínos kérdésre reagálva, majd mintegy kerülve a válaszadást azt mondta: „nem tudom, hogy kiről beszél”.

„Majd én akkor kimondom” – reagált Lampé, majd nem mondta ki a nevét annak, akire gondolt, de felidézte Koltai Róbert „Illetékes elvtárs”-ként az illetőnek elmondott szavait.

Bár Lampé Ágnes a műsorban nem mondta ki, Orbán Viktorról beszélgetett Koltai Róberttel. Ezt a Heti Libazsír című műsor egyik korábbi adásából tudni, ahol 9 perc 45 másodpercnél Rangos Katalin műsorvezető unszolására Koltai Róbert korábban megerősítette: Orbán Viktor volt az, aki felment hozzá akkoriban színpadra, az említett műsorban – a szerk.

„Igen, mert bejött és hát

tényleg akkor vettem észre, hogy én magasabb vagyok, mert általában mindenkinél alacsonyabb. Mi van kispajtás, te akarsz miniszterelnök lenni? Előbb nőjél meg, aztán se te leszel! Így fogadtam”

– idézte fel a színművész az említett produkciót, (ez a jóslat sem jött be - a szerk.) majd hozzátette, hogy „na jó, de aki az Illetékessel leáll beszélgetni színpadon, közönség előtt, az tudja, hogy ez nem egy visszafogott figura az Illetékes, hanem egy szabad”.

További magyarázatként még azt is hozzáfűzte, hogy egyszer „volt egy szilveszter, amikor az MSZP-nek az összes kormánytag ott volt. És egyenként kinyírtam őket. És mindenki röhögött” – (mutatta be a baloldali humort Koltai – a szerk.) – „ebben az esetben nem az történt” – utalt vissza az Illetékesre.

Tehát bár Koltai a műsor elején elmondta, hogy „ki kell mondani a dolgokat”, az adás során sem Lampé Ágnes, semő nem mondta ki Orbán Viktor nevét, noha egy vele kapcsolatos esetről beszélgettek.

A beszélgetés fentebb említett részét a Puccs adásának 42. percétől kezdődően ide kattintva, a HírKlikk oldalán is megtekintheti.

***