„Tízéves termelési rekord dőlt meg tavaly az Audi győri gyárában, a 177 ezer autó kiemelkedő teljesítményt jelent. Magyarország neve most már végérvényesen egybeforrott az egész európai gazdaság gerincoszlopát adó modern német autóiparral. Az Audi fantasztikus teljesítménye mellett érdemes megnézni a Mercedes kecskeméti gyárának folyamatos bővítését és a BMW debreceni építkezését. Mindezeknek köszönhetően Magyarország egy egészen exkluzív elitklub tagja lett: mindössze három olyan ország van a világon (Kína és Németország a másik kettő), ahol mindhárom német prémium autómárka önálló gyárral rendelkezik.

S bár a nyugat-európai politikusok egy része folyamatosan a kínai és az európai gazdaság szétválasztásának ideológiáját terjeszti, az élet szerencsére teljesen másként van: a német vállalatokat kiszolgáló nagy keleti – kínai és koreai – akkumulátorgyárak után Magyarországra hozza első európai autógyárát a világ legnagyobb – immár a Teslát is megelőző – elektromosautó-gyártó vállalata, a kínai BYD is. Mennyivel jobb lenne, ha a nyugat-európai liberális politikusok is két lábbal állnának a földön, s belátnák: a civilizált kelet-nyugat együttműködés a legjobb garancia a békére és a nyugodt fejlődésre.”

Nyitókép: Facebook