Lehet rühellni Orbánt, de a magyar érdekkel szembemenni erkölcsileg a legalja – politikailag pedig önsorsrontó húzás

És még valami. Amikor a bécsi cukrászda ígéretével és a rendszerváltozás utáni csalódás érzésével a magyarok bizalmat szavaztak az uniós csatlakozásnak, arról nem volt szó, hogy innentől kezdve mindenben egyet fogunk érteni. Csak pár példa: akkor a nemváltás állami elismerése, de még a melegházasság sem számított közös európai értéknek, a tömeges bevándorlás támogatása pedig az EU-források feltételének.

No és akkor azt is hadd lehessen már firtatni, hogy megfontolt döntés-e úgy csinálni, mintha fel akarnánk venni az EU-ba Ukrajnát, miközben csuriban van a kezünk, illetve nem teljesen tisztázott keretek között küldeni nekik 50 milliárd eurót, akkor is, ha egyébként nem vagyunk Nyugat-ellenesek. Nem is beszélve arról az egyre szürreálisabb, egyúttal szinte kötelező hevületről, ami szerint Ukrajna még bárhogyan legyőzheti Oroszországot!

Az pedig legyen minimum, legalábbis a magyar pártok esetében, hogy nem szavazunk meg olyan döntést, amivel kizárjuk az Erasmus-programból a magyar hallgatókat, a magyar vállalkozókat és a tanárokat pedig a nekünk járó forrásokból!

Lehet rühellni Orbánt, de a magyar érdekkel szemben immorális, politikailag pedig önsorsrontó húzás szembemenni. Ez ilyen egyszerű!

