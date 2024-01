Kezd befagyni a Balaton, veszélyre figyelmeztet a vízügy

Az Időkép arról számolt be szerda reggel, hogy a fagyos, szélcsendes éjszakán gyakorlatilag kisimult a Balaton víztükre, és a partmenti „jeges csodák” kialakulását követően a tavon is megjelent a jég.

Mint írták, szokatlan módon, nagyobb arányban az északi parton, ezen belül is Badacsony és Balatongyörök térségében.

elkezdett befagyni a Balaton.

Jégre lépni tilos!

A vízügy azonban óva int mindenkit attól, hogy a jégre menjen.

„Már van egy vékony jégréteg, de ez semmiképp sem biztonságos.

Legalább 8-10 centiméteres jégrétegnek kellene kialakulnia ahhoz, hogy biztonságosan rá lehessen lépni a jégre,

és ez jelenti azt is, hogy napokig erős mínuszoknak kellene lenniük éjszaka is és nappal is” – ismertette Illés Zoltán, a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának munkatársa az Inforádióval.

A jég tehát, amely most látszik, veszélyes, nem biztonságos, mindenkit nyomatékosan óva intettek, hogy rálépjen. A korcsolyázásnak tehát nincs reális esélye pár napon belül – hangsúlyozta Illés.

