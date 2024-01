Jégvilágot varázsolt a Balaton partjára a sarkvidéki hideg (FOTÓK)

Az éjszakák az ország nagy részén szokatlanul zordak lesznek,

nem lesz ritka a –10 fok alatti minimumhőmérséklet sem.

Az említett hidegbetörtést az ország nagy részén viharos széllökések kísérték vasárnap, a nyugati országrészben az orkán erejű szél több helyen károkat is okozott.

Ugyanakkor a szél és a fagy

a Balaton partjára szemet gyönyörködtető „jégvilágot varázsolt”.

A Metfigyelő Facebook-oldalán többek között olyan fotók is elérhetők, melyeken az látható, hogy miként burkolózott jégcsapokba több partmenti pad is többek között Balatonfenyves és Fonyód térségében. Míg a már-már zsenge füvön is apró jéggömbök tüntek el reggelre.

A bejegyzések egyikét alább tekinthetik meg:

Nyitókép korábbi felvétel. Fotó: MTI/Varga György