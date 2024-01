„Hello, bankom, ha a férfi mostantól lehet nő, akkor a jelzáloghitelem mától bankbetét!”

Mint arról a minap beszámoltunk, „hatalmas” – és mindenekelőtt minden bizonnyal tömegeket érintő – „problémát” old meg az Erste Bank, a pénzintézet ugyanis piacra dobja a „transzbankkártyát”, amely a hírt kommentáló Háttér Társaság szerint „segítheti transznemű társainkat is mindennapi pénzügyek intézésekor”. A kártya lényege, hogy azon nem kell az ügyfél eredeti nevét feltüntetni, elég csupán a „transznevét”. Amint arra rámutattunk, ez annyit jelent, hogy ha valakit még a „transzneműsége” előtt Bélának hívtak, s a transzneművé válása után azt óhajtja, hogy Margitnak szólítsák, az Erste fiókjaiban a jövőben Margit névre igényelhet kártyát. A megoldás persze nem csak nevetséges, hanem számos jogi aggály is felmerül ezzel kapcsolatban.

Arra a kérdésre, például, hogy mi történik akkor, amikor az adott illető személyijét is elkérik fizetésnél, már nem ad választ a bank döntését ajnározó propagandaposzt.

A bank döntése nagy zajt keltett a magyar sajtóban, a hírhez a Mandiner oldalán is számos hozzászólás érkezett. Volt, aki arra mutatott rá, bankszámlanyitáskor, illetve bankkártya igénylése esetén meglehetősen szigorú eljárást alkalmaznak az intézetek, hogy jogszabályi kötelezettségeiknek eleget tegyenek. Ezt követően azonban visszás, ha nem az ügyfél valódi neve kerül a kártyára, hanem voltaképpen hazugság. Sokan vetették fel a biztonsági rizikót, amelyet a lépés hordoz. Egy másik hozzászóló pedig arról írt, ő ugyan baloldali, de lehet, hogy csak eddig a pontig volt a bank ügyfele, elege van ugyanis az álproblémák „megoldásából” és az LMBTQ-lobbi nyomulásából.

A szerkesztőségben végzett nem reprezentatív kutatásunk alapján azonban a legjobb hozzászólást „Autofocus” írta, aki úgy van vele, ha a bank szerint az öndefiníció változásával megváltozik a valóság, ám legyen, de akkor a jelzáloghitel hamar változzék lekötött bankbetétté. A teljes hozzászólás így néz ki:

„Tisztelt Erste Bank!

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy

az Önöknél fennálló 234 658 491 Ft jelzáloghitel tartozásom a mai naptól 234 658 491 Ft lekötött bankbetétként azonosítja önmagát.

Kérem, hogy a fenti összeg megváltozott identitásának okán szíveskedjenek folyószámlámon jóváírni az esedékes kamatokat, és a korábbi hitelszámla egyenleggel kapcsolatos mindennemű követeléstől eltekinteni szíveskedjenek.

Maradok tisztelettel:

Kovács Margit Béla”

A közösségi médiában egyébként a hír óta egyre többen jelzik, hogy a jövőben felmondják a bankkal kötött szerződéseiket és más pénzintézetet választanak.