Érdektelenségbe fulladt a diákok által megtartott pedagógustüntetés

Ahogy arról a Mandineren beszámoltunk, az Egységes Diákfront újabb demonstrációt hirdetett meg szombatra a Belügyminisztérium épülete elé. A szervezet a közösségi oldalára feltöltött videóban értetlenkedett a kormány által meghirdetett pedagógusbér-emelésen, és a trágár megfogalmazásoktól sem tartózkodó fiatalok arról beszéltek, hogy a kormány hazudott. A demonstráció időpontja annak fényében kifejezetten érdekes, hogy a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke szerint is eleget tett a kormány a vállalásának. Horváth Péter szerint a mostani béremelés megfelel a kormányzat azon vállalásának, hogy 2024. január 1-től a pedagógusbérek a diplomás átlagbér 72 százalékára zárkózzanak fel.

Az Index beszámolója alapján arra lehet következtetni, hogy nem túl nagy érdeklődés mellett zajlott az esemény, ugyanis a portál tudósítása szerint a 15 órára meghirdetett eseményen, a kezdési időpont után tíz perccel is csak néhány száz ember lézengett.

A felszólalok között a PDSZ képviselője elégedetlenkedett a béremeléssel, elmondta, hogy 20 százalékos infláció mellett ez ugyanis csak 12,2 százalék béremelés. „Ennél több jár nekünk” – mutatott rá. Megjegyezte:

folytatjuk, mert ha nincs tanár, nincs jövő”.

A mostani tüntetésen sem maradhatott el a szokásos kartonbábús intermezzo. Az EDF egyik aktivistája, Perlaki-Borsos Noel felszólalása után újabb két diák lépett színpadra, és bábuként egy bohócorrot viselő Pintér Sándort is magukkal vittek. Bejelentették, hogy a rendőrség nem engedte, hogy a kartonbábut megdobálják, és ledöntsék, emiatt úgy döntöttek, inkább hipnotizálják, és ily módon „elaltatják”.

Juhász Péter beszállt a buliba

Az eseményen felszólalt Juhász Péter is, az V. kerület polgármester-jelöltje, akit úgy konferálták fel, mint „Rogán Antal rémét”. Polgármesterként nem tudok változtatni az oktatás jövőjén, de az biztos, hogy olyan hibákat nem követek majd el, mint elődeim – fogalmazott a politikus arra utalva, hogy a Belügyminisztérium épülete ma szálloda is lehetne, és „Pintér Sándor jól is mutatna recepciósként”. Az MKKP színeiben induló politikus kijelentette: most egyetlen feladat van, a minisztert elüldözni. Elmondta, hogy

leendő polgármesterként mindent megtesz azért, hogy legalább helyben jobb legyen az oktatás.

A diákok az előzetes ígéretüknek megfelelően nagyjából egy óra után be is fejezték a demonstrációt. Perlaki-Borsos Noel zárásként így fogalmazott: „Köszönjük a rendőrségnek, akik ezúttal teát adtak, és nem könnygázt”, a tömeg pedig azt skandálta, hogy „folytatjuk”.

***

Nyitókép: Kisbenedek Attila/AFP