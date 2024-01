Donáth Anna az ATV-ben leszögezte: ő nem matekozik (VIDEÓ)

A pártok támogatottsága az ATV műsorában is szóba került, melynek vendége Donáth Anna, a Momentum újraválasztott elnöke volt. Az adás során a műsorvezető többek között arról is kérdezte az EP-képviselőt, hogy „a DK, a Mi Hazánk és a Kutyapárt is megelőzte önöket, legalábbis az egyik intézetnél. A számok egyébként majdnem ugyanazok. Ez nem azt mutatja önnek, hogy nem jó úton van a Momentum?” – tette fel a kérdést a műsorvezető.

Donáth Anna a kérdésre válaszolva leszögezte: „Egyáltalán nem azt mutatja számomra. Azt mutatja számomra, hogy itt egy körbe, választói tömegcsoportba tartozunk most két másik párttal, ahonnan el kell rugaszkodni, és erről fog szólni a kampány.” A politikus szerint

„hibahatáron belüli számokról beszélünk, de mondom, én meghagyom a számok elemzését az elemzőknek”

– tette hozzá Donáth Anna.

A műsorvezető itt azonban nem állt meg. Mint rámutatott: „de álltak sokkal jobban is. Ha megnézzük a Medián kutatását, 2023. februárjától januárig, ott is csökkentek, 6 százalékról 4 százalékra. Dehát azért 20'-ban, 21'-ben sokkal-sokkal jobban állt a Momentum. Mi az oka annak, hogy most így áll?” – tette fel a kérdést a műsorvezető.

Donáth Anna válaszában felidézte: „2019-ben, az európai parlamenti választásokat megelőző hetekben 3 százalékra mérték a Momentumot”, majd némi hatásszünet után hozzátette: „és 10 százalékot kaptunk, tényleg, hagyjuk az elemzőkre a számokat” – kérte Donáth Anna. „Jól áll a Momentum ön szerint?” – kérdezett vissza a műsorvezető, mire a politikus elmondta azt válaszolta: „az igazi eredmény mindig a választás eredménye”.

Az említett beszélgetést itt nézheti vissza:

