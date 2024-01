Donald Trump hegymenetben – Kaotikus kampány várható az USA-ban

A több mint 4 milliárd embert az urnákhoz szólító 2024-es voksolásokon számos országban arról döntenek a választó­polgárok, hogy a nyugati civilizáció továbbhaladjon-e a progresszív globalizmus útján, vagy esélyt adnak a konzervatívoknak arra, hogy a szakadék előtt meghúzzák a vészféket. A legnagyobb jelentősége kétségkívül az amerikai választásnak van. A tengerentúlon Donald Trump testesíti meg azt az akaratot, amely véget vetne a liberális gőg uralkodásának, ám a megkövesedett rendszer foggal-körömmel ragaszkodik a hatalomhoz.

Az amerikai hagyományok szerint a nagy pártok szavazói az előválasztási folyamatban kijelölik az elnökjelölteket. Ha bízhatnánk abban, hogy ez idén is így lesz, akkor már most kijelenthetnénk, hogy novemberben Joe Biden és Donald Trump mérkőzik meg. A Demokrata Párt elitje az elnök egyetlen komolyan vehető vetélytársát, ifjabb Robert F. Kennedyt se szó, se beszéd kitessékelte az elő­választásból. A republikánusoknál pedig Donald Trump jókora fölénnyel vezet egyetlen megmaradt kihívója, Nikki Haley előtt, ami valószínűtlenné teszi, hogy tisztességes versenyben le lehetne győzni. A volt elnök toronymagasan vezet Dél-­Karolinában – amely az előválasztás következő fontos állomása, és az az állam, ahol Haley kormányzó volt –, és országosan is tetemes az előnye.