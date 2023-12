Visszatérhetnek a ceglédi gyerekek a lakótelepi focipályákra

A Ceglédi Önkormányzat javára döntött a Kúria abban a felülvizsgálati eljárásban, amelyet a város kezdeményezett az ellen a bírósági döntés ellen, amelynek során egyes lakók panasza alapján be kellett zárni az egyik helyi lakótelep sportpályáit – tudta meg lapunk Ferenczi Norberttől, a helyi Fidesz-frakció vezetőjétől, aki azt is elmondta, hogy a város polgármestere, Csáky András már szimbolikusan meg is nyitotta a hónapok óta lakat alatt álló sportpályákat.

Az érintett pályák bezárásáért két helyi lakó indított pert évekkel ezelőtt, mert zavarta őket a labdapattogás és a gyerekzsivaj.

Első fokon elutasították a panaszosok keresetét, azonban a Fővárosi Ítélőtábla hatályon kívül helyezte az ítéletet és új eljárást rendelt el. Ebben pedig már a felperesek javára döntöttek, kimondva, hogy

a pályákat tulajdonló alperes önkormányzat birtokháborítást követett el a felperesek sérelmére, és megsértette a pihenéshez és a magánlakás sérthetetlenségéhez fűződő jogukat.

Az önkormányzat azonban nem hagyta annyiban a közfelháborodást kiváltó ítéletet és a Kúriához fordult, már csak azért is, mert ahogy azt a 24.hu kiderítette, elnézték a zajhatárt abban a szakvéleményben, amely alapján a bíróság döntött.

Az önkormányzat a nyáron mér egy ksiebb sikert elkönyvelhetett, hiszen a Kúria június 30-án kelt végzésében felfüggesztette a bezárást és lebontást elrendelő jogerős bírósági határozat végrehajtását. A szerdai tárgyaláson pedig

hatályon kívül helyezték a másodfokú, ítélőtáblai döntést, így a gyerekek és a sportolni vágyók újra birtokba vehetik a pályákat.



Ahogy Ferenczi Norbert többször is felhívta a figyelmet, a Fidesz ceglédi közgyűlési képviselőcsoportja lakossági aláírásgyűjtést kezdeményezett, melyhez több ezren csatlakoztak, egyetértve a gyermekek sportolási lehetőségének megőrzését célzó törekvésükkel.

Ferenczy korábban a Mandinernek nyilatkozva érthetetlennek nevezve, hogy mindössze két ember megmagyarázhatatlan ellenszenve miatt százak életét tegyék nehézzé, s jelentős anyagi hátrányt okozzanak Ceglédnek. Augusztusban úgy nyilatkozott, hogy neki az ellen sem lenne kifogása, ha a végleges döntésig polgármester megnyitná a pályákat.

