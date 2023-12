„Elesett a főváros. Nyugodtan kijelenthetjük, hogy Karácsony Gergely főpolgármester megbukott. Számos BKK-járat megsínylette a havazást, járhatatlanok voltak az utak. De, ahogy Wintermantel Zsolt közösségi oldalán írta, nemcsak a közösségi közlekedés járatai tűntek el az utakról, de a hókotrók is. A Fidesz budapesti frakcióvezetője a következőképpen fogalmazott posztjában, rávilágítva Karácsony által vezetett főváros súlyos hiányosságára: »Hová tűntek a hókotrók? Tíz éve még száz gép dolgozott, most 47–60.«

Arról nem is beszélve, hogy a főpolgármester agyszüleménye is csúnyán leszerepelt. Ugyanis az a néhány tucat hókotró, ami az utakat igyekezett használhatóvá tenni, egyenesen a biciklisávokra tolta a havat. A pesti humor és a netes világ már ki is figurázta a lehetetlen helyzetet: KariGeri remek ötlete miatt immár a biciklisávokból csak kerékpárra erősített hókotróval lehet eltakarítani a havat – írta az egyik kommentelő.

Eddig is megtapasztalhatta mindenki Karácsony Gergely »áldásos« tevékenységét: közlekedési káosz, autósüldözés, eladósodó főváros, hatalmas jutalmak a haveroknak és titokzatos adományládák. Azonban most a választópolgárok most a hóhelyzetben is szembesülhettek azzal, hogy a főpolgármester teljesen alkalmatlan Budapest vezetésére.

Karácsony végérvényesen megbukott, most már éles helyzetben is.”

