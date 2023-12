„Nem tudnék, és nem is akarnék nőként élni” – a momentumos Pálma ma már Brúnóként ünnepli a karácsonyt (VIDEÓ)

Gémes Brúnó Pálmaként látta meg a napvilágot,

de 16 évesen kérte arra a szüleit, hogy ezentúl hadd élhesse fiúként az életét.

Mindezt egy vidéki kisvárosban, Hódmezővásárhelyen, ahol bevallása szerint transznemű férfiként is elfogadásra talált. Most már mindenki számára természetes, hogy Brúnóként ünnepli a karácsonyt – mondta el abban az interjúban, amelyet a Deutsche Welle német közszolgálati médium készített vele. A transznemű azt is kijelentette, nem tudna, s nem is akarna nőként élni. Majd felidézte: „mióta az eszemet tudom, fiúként azonosítottam magam. Mikor megkérdezték, hogy hogy hívnak, azt mondtam, Tomikána, és el is hitték”.

A DW-nek édesanyja, Porkoláb Renáta is megszólalt, aki elmondta, hogy bár a Pálma nevet adta gyermekének, és igyekezett ráerőltetni a lányszerepet, Brúnó onnantól kezdve, hogy megtanult beszélni, mindig azt kérte, hogy rövidnadrágot adjon rá, mint amit az édesapja is visel. Édesanyjának – saját bevallása szerint – két esztendőbe telt, mire ezt el tudta fogadni.

Az a momentum hozta el az áttörést, mikor lett egy „nagyon szép barátnője Brúnónak”.

Porkoláb Renáta ekkor jött rá, hogy így is lehet élni, s nem feltétlen kell „a társadalom által elvárt sztereotípiákba beletömöríteni az ő boldogságát”. Gémes Brúnó pedig hangsúlyozta, tudja, története párját ritkítja, mert őt támogató közegben él. Majd arra is kitért, úgy érezte, hogy a mai magyar politikában nem állnak ki az LMBTQ-közösség tagjaiért; ezért ő maga kezdett politizálni.

Most a Momentum aktivistájaként igyekszik meggyőzni az embereket arról, hogy ő is ugyanolyan ember, mint bárki más.

Gémes Brúnó korábban a 444.hu-nak is nyilatkozott előbújásáról, másságáról, valamint politikai szerepvállalásáról.

A teljes beszélgetést alább tekinthetik meg:

Hódmezővásárhelyi informátorainktól megtudtuk, hogy Brúnó korábban segítette a polgármester, Márki-Zay Péter kampányát, és aktív szerepet vállalt a Momentumon belül is.

Nyitókép: Képernyőfotó