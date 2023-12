„MEGSZEREZTÜK a Katona József színház titkos műsortervét!

A múlt héten derült ki, hogy a fővárosi adófizetők pénzéből fenntartott intézmény kedvezményes belépőt ad a Gyurcsány-párt tagjainak. Az elsőre teljesen abszurdnak és persze felháborítónak tűnő hír hallatán érdemes egy kicsit hátrébb lépni, és megnézni, milyen lett volna az évad műsorterve. Vigyázat, abszurd!!

Madách Imre: Ember Tragédiája. Rendező: Falusi Mariann

Az évad legjobb öt órája színházban, katartikus utolsó percekkel.

A műtől decensen tart egy méter távolságot, középpontjában az áll, ahogy Lucifer (Gyurcsány Ferenc) leváltja az Orbán-kormányt, lerombolja az Orbán-rendszert és egy európai Magyarországot teremt hazánkból. Falusi Mariann rendezése takarékosan kápráztat el, a színészi játékot is megtartja a keretek között. Talán a legzseniálisabb ahogy Lucifer (13.szín) kimondja:

»Győzött hát a vén hazugság.«

Ez az extrém kaland megújítja és feléleszti a nézőben a dráma, és a színházi élmény fogalmát is.

A salemi boszorkányok – rendező: Alföldi Róbert, címszerepben Dobrev Klára, Vadai Ágnes és Kunhalmi Ágnes

Alföldi előadása elképesztően kaotikusan kezdődik, már-már a tébolyultságig fokozva a káoszt. Az Árnyékkormány tagjai állatfejes maszkokban buliznak, alkohol, szex, szerelem. Gréczy Zsolt magánszáma egy szelfikamera előtt.

Lassan ki alakul a hibrid rezsim, a fasizálódás, a náciszimpatizánsok, élet és halál kérdése kerül előtérbe. Innentől lassan elmélyül, kiszélesedik a történet: a megvádolt Fideszeseket a per során felszólítják, hogy vallják be: boszorkányok. Örömkórus ünnepli, ahogy a földjüket, vagyonukat elkobozzák, majd felakasztják, megégetik őket. Az ítélethez nem is kellenek bizonyítékok, elég, ha valaki azt állította, hogy látta Orbán Viktorral az illetőt.

Bánk bán – rendező: Gálvölgyi János (Budapest díszpolgára)

Témája rétegzett: Szól a zsarnokság lélektanáról; Gertrudis a darabban férfi (felismerhetően Orbán Viktor) tipikus önkényuralkodó, aki a hatalmat nem szolgálatnak, hanem uralkodásnak tekinti, lezülleszti és nyomorba taszítja az országot. A főhős, Bánk bán (Debreczeni József közíró) emlékeztet Hamlet tragédiájára: itt is a züllött hatalom és az etikusan (erkölcsösen) cselekedni akaró hős áll szemben egymással. Bánk az Orbán-rendszer legádázabb ellenfele, amely soha nem alkuszik meg a hatalommal. A csúcspont Molnár Csaba volt kancelláriaminiszter (Tiborc) panasza:

»Míg tűrhetém, tűrtem becsűletessen:

Most már gazember is lennék; de késő - !

Ősz fő, kiszáradt kar: hová megyek?«

Molnár végül eléri, hogy a DK-tagság felmentést jelentsen az erkölcs, a büntetőjog és minden SZJA-jogszabály alól.

Macbeth

Egy megőrülés balladája, melyben nemcsak a bűnt, hanem a bűnhődést is látjuk.

Az azonos című tragédia központi alakja Karácsony Gergely. Liberális városvezető. Három boszorka (Gál J. Zoltán és Batiz András és Draskovics Tibor) azt jósolta neki, hogy miniszterelnök lesz.

Macbeth a közösségből kiszakadt. Szörnyű pojáca. Budapest ura, és a bukott ember. A darab csúcspontja, amikor Macbeth (Karácsony Gergely) kimondja:

A világot csalni: mutass

Hozzá hasonló arczot; üdvözöld

Szemed-, kezed-, nyelveddel; látszatod

Legyen: minő az ártatlan virág,

S valód: kigyó alatta!

Lady Macbeth Gy.Németh Erzsébet a címszereplő felesége.

Kabaré – rendező: Máté Gábor

Rendkívül fegyelmezett előadást látunk, amelyben fülledt erotikától (a DK-elnök átöleli és lefogja a frissen beiktatott Ráczné Földi Judit országgyűlési képviselőt) jutottunk el a náciszimpatizánsokig (…) egyik pillanatról a másikra néma csöndben mozog a DK teljes tagsága (40 nyugdíjas) és érzékenyen jelzik a főszereplők közti viszony változását: akit körüldongnak, azé a pillanat vagy a jövő… néha Dobrev, néha Varju László, néha Kálmán Olga. Máté fontos előadást rendezett, kibeszélnie sem kellett a harmincas évek berlini kabaréjából. A társulat jó és fegyelmezett partner. A három órás előadás végén az Internacionálé meghozza a katarzist!”

***